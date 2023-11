Damsel: la principessa di Millie Bobby Brown diventa una tosta cacciatrice di draghi nel teaser italiano

Il teaser italiano ad alta tensione di Damsel rivela le prime sequenze dell'avventura fantasy-action interpretata dalla star di Stranger Things Millie Bobby Brown.

Diretto dal candidato all'Oscar Juan Carlos Fresnadillo, Damsel vede Brown [nei panni di una damigella, che accetta di sposare un bel principe - solo per scoprire che si trattava di una trappola. La famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio umano per ripagare un antico debito. La giovane viene gettata in una grotta con un drago sputafuoco e dovrà contare esclusivamente sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere.

Ruoli forti al femminile

Parlando del film Netflix, Millie Bobby Brown ha dichiarato a Vogue: "È una storia molto potente su una giovane donna che sfida la società in epoca medievale. Per me è un tema molto importante. Ho sempre interpretato ruoli davvero incredibili in cui queste donne sfidano le norme sociali in epoche diverse, quindi questo è un lavoro davvero entusiasmante per me.".

A fianco di Millie Bobby Brown, il cast di Damsel comprende Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo. Dan Mazeau ha firmato la sceneggiatura del film prodotto da Joe Roth e Jeff Kirschenbaum.