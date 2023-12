Damsel: un nuovo poster svela la data di uscita del fantasy con Millie Bobby Brown

Netflix ha confermato con un nuovo poster quando l'atteso Damsel, avventura fantasy con Millie Bobby Brown, arriverà sul servizio di streaming. Dopo aver mancato l'uscita originaria, prevista per il 13 ottobre, la pellicola uscirà ora l'8 marzo 2024.

Netflix ha annunciato la nuova data di debutto su X (Twitter), condividendo un poster del film che ritrae l'occhio sinistro di Brown con la didascalia: "Tenete gli occhi su Millie Bobby Brown. Damsel sarà presentato in anteprima l'8 marzo".

La sinossi di Damsel

In Damsel, Millie Bobby Brown interpreta la Principessa Elodie. Al suo fianco Nick Robinson, Angela Bassett e Ray Winstone.

Elodie è una damigella rispettosa che accetta di sposare un bellissimo principe solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Gettata in una grotta con un drago sputafuoco, deve fare affidamento sul suo ingegno e la volontà di sopravvivere per scamparla.