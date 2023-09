Millie Bobby Brown: ecco perché il suocero Jon Bon Jovi non canterà al suo matrimonio

Gli invitati all'ormai prossimo matrimonio di Millie Bobby Brown non devono aspettarsi che Jon Bon Jovi salga sul palco per intrattenerli sulle note di "Living on a prayer": la star di Stranger Things, che sta per sposare il figlio del celebre rocker, Jake Bongiovi, ha recentemente detto a "Today" che il futuro suocero non si esibirà al loro matrimonio.

Enola Holmes 2: Millie Bobby Brown in un'immagine

"Sento che è come chiedergli di mettere su uno show completo per tutti", ha spiegato la star di Hollywood. "Penso che quell'uomo abbia bisogno di una pausa. Non si ferma mai. Sta sempre a giocare a tennis o prendere lezioni di canto. Penso che abbia davvero bisogno di una pausa. Una pausa di tre ore."

Tuttavia, Millie ha rivelato che la pianificazione del matrimonio procede senza intoppi: "Jake è molto coinvolto. È stato molto utile durante tutto il processo. Non mi sono mai sentita sola in tutto questo, cosa che penso sia davvero piacevole. Mi chiedo sempre: 'È un'idea giusta?' Ma alla fine è solo un giorno molto intimo per entrambi e siamo davvero molto emozionati."