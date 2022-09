Dampyr, il primo poster ufficiale del film targato Bonelli: ecco quando uscirà al cinema

Dampyr sta finalmente per arrivare, ma prima, eccolo presentarsi con un primo poster ufficiale. La pellicola che rappresenterà il primo capitolo di quello che dovrebbe essere un vero e proprio Bonelli Cinematic Universe inizia a farsi conoscere, e arriverà questo autunno sugli schermi.

Basato sull'omonimo fumetto, uno dei più popolari della casa editrice italiana, come si legge anche nella sinossi ufficiale dell'opera, Dampyr racconta la storia di Harlan Draka: "Figlio di un vampiro e di una donna umana, Harlan combatte la sua guerra contro i mille volti delle forze del Male, viaggiando nel mondo contemporaneo dilaniato da guerre e da una criminalità organizzata sempre più feroce".

Per ora non sappiamo ancora quanto fedele alla sua controparte cartacea sarà il film, ma siamo a conoscenza della sua durata (poco meno di due ore) e del fatto che sarà in lingua inglese.

Nel cast della pellicola troviamo infatti Wade Briggs nei panni di Harlan, Stuart Martin in quelli di Emil Kurjak e Frida Gustavsson interpreterà Tesla. Inoltre, David Morrissey sarà Gorka, Sebastian Croft interpreterà Yuri mentre Luke Roberts presterà il volto a Draka.

Dampyr, originariamente annunciato per il 2020, arriverà nelle sale il 28 ottobre 2022.