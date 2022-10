Dampyr: in proiezione nelle sale The Space Cinema lo speciale Red Carpet con i protagonisti del film

The Space Cinema proietterà in sala l'appuntamento sul grande schermo con Dampyr, fissato per venerdì 28 ottobre alle ore 19:45, relativo alla première mondiale con il cast del film.

In contemporanea con l'uscita ufficiale nella sale di Dampyr, prevista per il prossimo 28 ottobre, The Space Cinema offre a tutti i fan dell'omonimo fumetto la possibilità di assistere, prima dello spettacolo delle 19:45, alla proiezione dello speciale Red Carpet con cast presentato dall'eccentrico Trio Medusa in diretta via satellite dal Lucca Comics and Games 2022.

Il film, tratto dal fumetto di Sergio Bonelli Editore e opera prima di Riccardo Chemello, è ambientato nei Balcani degli anni'90 in cui è in corso una crudele guerra. I soldati guidati dall'impavido Emil Kurjak (Stuart Martin) hanno il compito di mantenere il dominio nel paese di Yorvolak, ma ad un tratto dei misteriosi assassini dall'aspetto sovrumano li massacrano.

In loro soccorso viene inviato Harlan Draka (Luke Roberts), un truffatore che gira per i villaggi con il suo aiutante Yuri (Sebastian Croft) praticando falsi esorcismi e fingendosi un Dampyr, un cacciatore di vampiri. Harlan scoprirà di essere un vero Dampyr, in quanto figlio di un'umana, Velma, e di un Maestro della Notte, Draka. Con l'aiuto di Kurjak e di una vampira ribelle, Tesla (Frida Gustavsson), riuscirà a conoscere le proprie origini e controllare i suoi poteri in vista dello scontro finale con il Maestro della Notte Gorka (David Morrissey).

Da lunedì 10 ottobre sono aperte le prevendite dei biglietti per assistere alla proiezione di Dampyr e della diretta del Red Carpet lucchese. Tutti gli spettatori che acquisteranno i biglietti online riceveranno in regalo un poster esclusivo della pellicola: al fine di assicurarsi il posto in sala basta visitare la sezione dedicata sul sito di The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/film/dampyr-evento-live.