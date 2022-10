Dampyr: la clip esclusiva del film al Lucca Comics & Games 2022 (VIDEO)

Un'esclusiva clip internazionale di Dampyr è stata mostrata questa mattina presso il Lucca Comics & Games 2022: la pellicola è un ambizioso adattamento cinematografico live-action dell'omonimo fumetto cult dell'editore indipendente Sergio Bonelli.

Potete vedere la clip esclusiva su Variety.com. Come accennato in precedenza, il film uscirà nelle sale italiane il 28 ottobre, in contemporanea con la premiere mondiale con il cast che si terrà al Lucca Comics and Games. La pellicola, distribuita da Eagle Pictures, inaugurerà la serata di apertura del celebre community event dedicato al mondo dell'entertainment.

Dampyr: una sequenza del film

Questo progetto pionieristico, girato interamente in lingua inglese, è una produzione impressionante con un budget di oltre 15 milioni di dollari. La pellicola, opera prima di Riccardo Chemello, è ambientata nei Balcani degli anni '90 in cui è in corso una crudele guerra: i soldati guidati dall'impavido Emil Kurjak (Stuart Martin) hanno il compito di mantenere il dominio nel paese di Yorvolak, ma ad un tratto dei misteriosi assassini dall'aspetto sovrumano li massacrano.

Dampyr racconta la storia di Harlan, un uomo che, essendo perseguitato da orribili incubi, sbarca il lunario fingendosi un Dampyr (nella mitologia slava, un essere mezzo umano e mezzo vampiro) capace di liberare i villaggi da quelle che i superstiziosi abitanti ritengono ingenuamente terribili maledizioni legate al mondo dei vampiri. Ma quando viene convocato dai soldati attaccati da creature assetate di sangue, Harlan scopre la verità: lui è davvero un Dampyr. Mentre cerca di affrontare un terribile "Maestro della Notte", Harlan dovrà imparare a gestire i suoi poteri e scoprire le sue origini. Ad accompagnarlo una vampira rinnegata e un soldato in cerca di vendetta.