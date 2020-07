Dampyr: svelata la durata, in arrivo possibili sequel

Panel ricchissimi quello di Bonelli che ha animato il quinto giorno dell'Ultrapop Festival e che ha spinto il direttore editoriale Michael Masiero non sono la rivelare la durata più o meno precisa dell'atteso Dampyr, ma anche a confermare i rumor che vorrebbero in arrivo uno o più sequel.

Dampyr: un'immagine promozionale

Insieme a Michele Masiero, ad anticipare le novità di casa Bonelli in fatto di transmedialità e a commentare la nascita del Bonelli Cinematic Universe sono intervenuti il Responsabile ufficio sviluppo Voncenzo Sarno e gli autori Mauro Uzzeo e Giovanni Masi. Il panel è servito a fare il punto su Dampyr, adattamento del popolare fumetto urban horror vampiresco co-prodotto da Bonelli con Eagle Pictures e Brandon Box.

"Dampyr è attualmente in fase di post-produzione" svela Masiero. "per fortuna abbiamo finito le riprese a gennaio, prima che esplodesse il caos. Purtroppo al momento non è possibile ipotizzare una data uscita, dovremo vedere cosa accadrà coi cinema, ma posso dire che il film durerà poco meno di due ore e che sarà in lingua inglese".

Il cast di Dampyr era stato annunciato durante un evento nel corso della passata edizione di Lucca Comics & Games. Per Vincenzo Sarno la pellicola, che inaugura il Bonelli Cinematic Universe, "è un sogno che si realizza. Ciò che conta per noi è essere rispettosi del fumetto originale prendendoci, però, le libertà necessarie. La sfida non è fare una bella trasposizione, ma fare un bel film".

Se Dampyr riuscirà bene come Bonelli spera già si parla di possibile sequel. Sembra che Eagle Pictures sia stata la prima a parlare della possibilità di una trilogia. Di fronte alla richiesta di conferma, lo stesso Michale Masiero replica sornione: "I rumor sono attendibili". I fan di Dampyr sono già in fibrillazione.