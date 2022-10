Dampyr: il film targato Bonelli sarà distribuito all'estero da Sony Pictures

Roberto Proia di Eagle, durante una conferenza stampa che ha avuto luogo oggi presso il Lucca Comics & Games 2022, ha annunciato che Dampyr, la pellicola tratta dal fumetto di Sergio Bonelli Editore e opera prima di Riccardo Chemello, sarà distribuita da Sony Pictures a livello internazionale.

Secondo quanto rivelato in conferenza, Sony si è assicurata i diritti di distribuzione internazionali del film che, per quanto concerne il nostro paese, sarà invece distribuito da Eagle Pictures. Ricordiamo che la pellicola è ambientata nei Balcani degli anni'90 in cui è in corso una crudele guerra. I soldati guidati dall'impavido Emil Kurjak (Stuart Martin) hanno il compito di mantenere il dominio nel paese di Yorvolak, ma ad un tratto dei misteriosi assassini dall'aspetto sovrumano li massacrano.

Dampyr: un momento del film

In loro soccorso viene inviato Harlan Draka (Luke Roberts), un truffatore che gira per i villaggi con il suo aiutante Yuri (Sebastian Croft) praticando falsi esorcismi e fingendosi un Dampyr, un cacciatore di vampiri. Harlan scoprirà di essere un vero Dampyr, in quanto figlio di un'umana, Velma, e di un Maestro della Notte, Draka. Con l'aiuto di Kurjak e di una vampira ribelle, Tesla (Frida Gustavsson), riuscirà a conoscere le proprie origini e controllare i suoi poteri in vista dello scontro finale con il Maestro della Notte Gorka (David Morrissey).

Il film, sceneggiato da Mauro Boselli, Giovanni Masi, Alberto Ostini, Mauro Uzzeo, è interpretato da Wade Briggs (Still Star Crossed, Please Like Me, "Foundation", "His Dark Materials") nei panni di Dampyr; Stuart Martin è Emil Kurjak ("Jamestown", "Medici", "Crossing Lines") e Frida Gustavsson è Tesla ("Dröm", "Eld Lagor", "Arne Dahl", "Vikings: Valhalla"). Al loro fianco, David Morrissey come Gorka ("Britannia", "The Missing", "Good Omens", "The Walking Dead"), Sebastian Croft come Yuri ("Game of Thrones", "Horrible Histories: The Movie", "Doom Patrol", "Heartstopper") e Luke Roberts a interpretare Draka ("Game of Thrones", "Pirates of the Caribbean", 300: Rise of an Empire, The Batman).