Daisy Ridley sarà Batgirl nel DC Extended Universe?

Warner Bros. starebbe corteggiando Daisy Ridley per affidarle il ruolo di Batgirl nel DC Extended Universe.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la nuova trilogia incentrata sui personaggi di Rey, Finn e Kylo Ren si concluderà e l'inglese Daisy Ridley sarà disponibile per ruoli più impegnativi. Ad esempio quello di una supereroina in un franchise mastodontico come il DCEU.

Warner Bros. sarebbe prossima ad annunciare il nome della protagonista della pellicola standalone dedicata a Batgirl e a quanto pare Daisy Ridley sarebbe in vetta alle preferenze dello studio. A insidiarle il ruolo vi sarebbe l'australiana Katherine Langford, vicinissima a comparire in Avengers: Endgame prima che il suo ruolo venisse tagliato. Chi tra le due attrici indosserà l'iconica Batsuit di Barbara Gordon?

Il cammino di Batgirl, finora, è stato piuttosto tormentato. A dirigere il film in un primo tempo avrebbe dovuto essere Joss Whedon che ha però rinunciato a malincuore. Quella versione del progetto è stata poi cancellata per risorgere (ci auguriamo) sotto altra forma tra le mani della sceneggiatrice di Birds of Prey Christina Hodson la quale ha dichiarato: "Adoro questo progetto, posso dire che per me è un lavoro appassionante. E' una gioia occuparmi di questo personaggio, ogni giorno trovo nuovi aspetti che non vedo l'ora di svelare al pubblico."

A partire dal 20 dicembre Daisy Ridley sarà sugli schermi nel ruolo di Rey in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.