Rupert Grint e Daisy Ridley nel cast del film tratto da Canto di Natale con Johnny Depp

Il cast di Ebenezer, il nuovo film ispirato al classico Canto di Natale che avrà come star Johnny Depp, si è arricchito con l'arrivo di numerose star tra cui Rupert Grint e Daisy Ridley.

A offrire un nuovo approccio alla storia del burbero Scrooge sarà Ti West, che ha portato al successo la trilogia horror X.

Il cast del nuovo Canto di Natale

Tra gli interpreti di Ebenezer: A Christmas Carol ci saranno anche Rupert Grint, Sam Claflin, Charlie Murphy, Daisy Ridley, Arthur Conti ed Ellie Bamber.

I protagonisti già annunciati erano, oltre al protagonista Johnny Depp, anche Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman.

Secondo le fonti del sito Deadline, l'ex star di Harry Potter avrà la parte di Bob Cratchit, il dipendente del protagonista. Per ora, invece, non sono emersi i dettagli dei personaggi affidati agli altri attori.

I primi dettagli di Ebenezer

L'uscita nelle sale del film è prevista per il 13 novembre 2026 e la sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern, mentre nel team della produzione ci sarà anche Emma Watts.

Sul grande schermo si racconterà ancora una volta la storia del burbero Ebenezer Scrooge che deve affrontare la visita dei fantasmi del Natale passato, presente e futuro.

I produttori hanno anticipato che il nuovo adattamento dell'opera di Charles Dickens sarà una storia elettrizzante che seguirà il percorso sovrannaturale compiuto da un uomo per fare i conti con le varie fasi della sua vita e ottenere una seconda possibilità.

Il film permetterà a Depp di ritornare protagonista di un film realizzato da uno degli studios hollywoodiani, dopo i tanti problemi legali causati dal suo divorzio dall'attrice Amber Heard che hanno fatto emergere notizie legate all'uso di droga e alcol da parte della star.

Tra i suoi prossimi progetti ci sarà inoltre l'adattamento cinematografico del romanzo Il Maestro e Margherita, progetto annunciato una settimana fa.