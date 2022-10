Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, eBay blocca la vendita dei costumi ispirati alla serie

eBay ha rimosso tutti i costumi di Halloween e gli abiti ispirati alla serie Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer e al look del serial killer.

La curiosità degli utenti Netflix nei confronti della serie true crime Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer non si interrompe e lo show si conferma uno dei più seguiti sullo streamer, ma eBay ha deciso di bloccare la vendita dei costumi ispirati dallo show e dalle gesta del serial killer sul suo sito di e-commerce.

In vista di Halloween, eBay ha rimosso tutti i costumi ispirati a Jeffrey Dahmer, colpevole di aver ucciso 17 persone a Milwaukee nel periodo compreso tra il 1978 e il suo arresto, avvenuto nel 1991.

"Posso confermare che questi articoli sono stati banditi su eBay e sono stati rimossi in base alla nostra 'Politica sulla violenza e sui crimini violenti'", ha detto a EW un portavoce di eBay. "Questi articoli sono stati vietati in base alle nostre regole: questa non è stata una decisione nuova o recente".

Il commercio dell'orrore

Secondo il regolamento, i venditori di eBay sellers non possono vendere merchandise che "promuova o glorifichi la violenza verso uomini e animali inclusi film, immagini o congegni che contengano atti di violenza reali, stupri, esecuzioni, torture, scene del crimine, obitori, cadaveri o parti di cadaveri."

Queste regole si estendono anche a "oggetti associati strettamente a personaggi violenti e a criminali, ai loro atti o a scene del crimine reali degli ultimi 100 anni".

Alcuni venditori avrebbero, però, trovato un modo per aggirare il divieto. Tra gli oggetti elencati in una ricerca di "costumi di Jeffrey Dahmer" sul sito, un paio di occhiali dalla montatura metallica che sembrano simili a quelli che Dahmer indossava sono etichettati come "occhiali ispirati alla moda". Secondo quanto riferito, altri costumi contenevano una maschera dell'attore Evan Peters, che interpreta l'assassino titolare nella serie di Ryan Murphy.

Come rivela la nostra recensione di Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer, la serie ricostruisce il ritratto di uno dei serial killer più spietati d'America, Jeffrey Dahmer, alias il mostro di Milwaukee, morto in carcere nel 1994 mentre scontava un ergastolo per violenza sessuale, necrofilia, cannibalismo e squartamento.