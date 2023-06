Dahmer - Mostro: annunciati gli interpreti della seconda stagione della serie di Ryan Murphy

Annunciati gli interpreti della seconda stagione di Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, che segue il successo di Dahmer - Mostro.

Dopo il successo della prima stagione, la serie antologica di Ryan Murphy Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer ha trovato gli interpreti per la seconda stagione. A incarnare i killer Erik e Lyle Menendez saranno Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez, rivela Deadline.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story racconterà la storia dei due fratelli condannati nel 1996 per gli omicidi dei loro genitori, José e Mary Louise "Kitty" Menéndez. Sebbene i fratelli alla fine abbiano confessato il crimine, hanno a lungo sostenuto che la ragione delle loro azioni fosse dovuta ad abusi fisici, emotivi e sessuali.

Dahmer: Evan Peters in una scena

Il caso continua a evolversi ancora oggi, a maggio Erik e Lyle Menendez hanno depositato dei documenti chiedendo una nuova udienza in risposta alle affermazioni dell'ex membro della band Menudo, Roy Rosselló, che ha dichiarato di essere stato molestato da José Menendez all'età di 14 anni. Non è ancora noto quanta parte della vita dei fratelli Menendez sarà coperta nella seconda stagione della serie di Ryan Murphy, ma Netflix ha in preparazione anche un documentario sulla coppia.

Sia Cooper Koch che Nicholas Alexander Chavez sono relativamente nuovi nel settore. Koch è apparso in precedenza nella prima stagione della serie Starz Power Book II: Ghost nei panni di. Più recentemente, è apparso nei film horror Swallowed e They/Them. Chavez attualmente interpreta Spencer Cassadine nella soap ABC General Hospital della ABC. È apparso anche nella serie Tubi Original Crushed.

Una vicenda criminale ben nota ai media

La storia dei fratelli Menéndez è stata al centro di numerosi documentari e show corso degli anni; tra i più recenti nel 2017 la serie della NBC Law & Order: True Crime - The Menéndez Murders, con Edie Falco nei panni di Leslie Abramson (ruolo che le è valso una candidatura agli Emmy) e il film per la TV di Lifetime Menendez: Blood Brothers, con Courtney Love nei panni di Abramson.

Anche Ryan Murphy e Ian Brennan avevano già affrontato le figure dei fratelli Menéndez menzionandoli in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, la cui vicenda si svolse nello stesso periodo dei processi ai Menéndez.