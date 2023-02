Da me o da te, su Netflix in streaming da oggi

Da te o da me, la commedia romantica di Netflix con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, sbarca su Netflix in streaming da oggi 10 febbraio 2023.

Da te o da me, la commedia romantica di Netflix con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 10 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici di lunga data e totalmente opposti nel modo in cui vivono le proprie vite. Lei desidera ardentemente la routine con suo figlio a Los Angeles; mentre lui spinge verso il cambiamento a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non essere ciò di cui hanno realmente bisogno.

Your Place or Mine: una foto di Wesley Kimmel e Reese Witherspoon

Questo riporta la sinossi di Da me o da te, com i due amici che hanno un trascorso piccante che non tarderà a venire gradualmente fuori nel corso degli eventi. Nel cast troviamo anche Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews e Zoe Cha. La commedia è stata scritta e diretta da Aline Brosh McKenna, nota per essere la showrunner di Crazy Ex-Girlfriend e la sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada, film campione di incassi con Meryl Streep e Anne Hathaway. Questo è il suo debutto alla regia.