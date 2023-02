Da me o da te: Ashton Kutcher ha confessato cosa lo ha spinto a tornare nelle commedie romantiche

Il ritorno di Ashton Kutcher nelle commedie romantiche non è affatto passato inosservato. Curiosamente la sua carriera lo ha tenuto lontano dal genere per circa 12 anni fino ad oggi, dato che ha accettato di lavorare nel film Netflix Da me o da Te. L'ultima volta che lo abbiamo visto in questo frangente è stato nel 2011 con Amici, amanti e... al fianco di Natalie Portman. Cosa gli avrà fatto cambiare idea?

Your Place or Mine: una foto di Reese Witherspoon e Ashton Kutcher

"Onestamente, penso di essermi divertito di più a girare questo film di quanto non abbia mai fatto", ha riferito Ashton Kutcher a Variety, durante la premiere di Da me o da te a Los Angeles. L'attore ha aggiunto: "È stata una scelta davvero genuina. Non avevo bisogno di farlo. Non dovevo farlo. Non si trattava di un elemento centrale della mia carriera. Era più una sensazione tipo, 'Voglio farlo.'"

Poi l'attore ha proseguito parlando del suo rapporto con Reese Witherspoon sul set: "Ho potuto lavorare di fronte a una vera star del cinema. È stato così meraviglioso, divertente, e leggero. Non c'è mai stato un giorno buio. Non c'è mai stato un giorno in cui tutto è andato storto. È stato così assurdo che ho temuto di viziarmi a un clima del genere".

Scritto e diretto da Aline Brosh McKenna, Da me o da te racconta la storia di un dirigente scolastico di Los Angeles (Witherspoon) che deve recarsi a New York City per lavoro. Lei si trasferisce nell'appartamento del suo migliore amico (Kutcher) mentre lui si dirige verso la costa occidentale per badare a suo figlio (Wesley Kimmel). Vi ricordiamo che il film arriverà su Netflix il 10 febbraio.