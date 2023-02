That '90s Show: Mila Kunis ha costretto Ahston Kutcher a prendere parte alla serie

Mila Kunis ha costretto il marito Ahston Kutcher a prendere parte a That '90s Show come segno di riconoscenza verso la grande fama ottenuta grazie a That '70s Show.

A gennaio è finalmente arrivata su Netflix That '90s Show, la sitcom ambientata nell'estate del 1995 e legata al celebre That '70s Show. I fan sono rimasti molto contenti dal cameo di Mila Kunis e Ahston Kutcher, grandi protagonisti della serie originale.

A quanto pare sarebbe stata proprio l'attrice a costringere il consorte ad accettare di apparire nello show dicendogli:

"Sai benissimo che dobbiamo entrambe le nostre carriere a questo show. Parteciperemo alla nuova serie anche se la sceneggiatura dovesse fare schifo". Mila Kunis si è dunque sentita in dovere di ricambiare la grande fama ottenuta con la serie originale.

Mila Kunis viene scambiata per Megan Fox e la sua reazione diventa virale

Del cast storico, in That '90s Show, ritroviamo Debra Jo Rupp e Kurtwood Smith come regular, seguiti da: Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon, Wilmer Valderrama e Tommy Chong. I volti nuovi, invece, comprendono: Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos. Questa la sinossi ufficiale:

Corre l'anno 1995 e Leia Forman è alla disperata ricerca di un po' di avventura o almeno di un amico stretto che non sia suo padre. Quando arriva a Point Place a far visita ai nonni Red e Kitty, trova esattamente quello che cerca a due passi da casa... la vivace e ribelle Gwen. Con l'aiuto degli amici di Gwen, tra cui l'adorabile fratello Nate e la sua ragazza Nikki, intelligente e determinata, il sarcastico e saggio Ozzie e l'affascinante Jay, Leia scopre che l'avventura è a portata di mano, proprio come lo era stata per i suoi genitori molti anni prima.