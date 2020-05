Da 5 Bloods di Spike Lee sarà un incrocio tra Apocalypse Now e Il tesoro della Sierra Madre

Primo sguardo al nuovo film di Spike Lee, Da 5 Bloods, che approderà su Netflix il 5 giugno ed è presentato come un incrocio tra Apocalypse Now e Il tesoro della Sierra Madre.

Spike Lee offre un primo sguardo al suo nuovo film, Da 5 Bloods, in arrivo su Netflix il 12 giugno presenandolo come un incrocio tra un incrocio tra Apocalypse Now e Il tesoro della Sierra Madre. Il film vede nel cast Chadwick Boseman, Jonathan Majors, Isiah Whitlock Jr., Delroy Lindo e Clarke Peters nei panni di un gruppo di veterani del Vietnam afroamericani che fa ritorno nei paese asiatico in cerca dei resti del loro vecchio leader defunto. In concomitanza dei resti si troverebbe, infatti, un tesoro sepolto.

Secondo quanto dichiarato da Spike Lee a Vanity Fair, Da 5 Bloods si apre nel 1968 con i cinque soldati impegnati nel conflitto che apprendono via radio dell'assassinio di Martin Luther King Jr. a Memphis, Tennessee. L'assassinio costringe il gruppo a prendere coscienza del loro ruolo nel conflitto visto che combattono per un paese che non sembra preoccuparsi di loro. Le conseguenze del conflitto in Vietnam e la ricerca del tesoro sepolto che occuperanno il film spingono a pensare a un incrocio tra Apocalypse Now e Il tesoro della Sierra Madre, ma Spike Lee svela che queste non sono le uniche pellicole da lui omaggiate:

"Ho sempre omaggiato i film che amo. Sono rispettoso di tutti i film sul Vietnam che sono stati realizzati a eccezione, forse, di Berretti verdi con John Wayne, che non è un mio eroe".

Come specifica Spike Lee, su Da 5 Bloods aleggia la presenza del Presidente Trump e unp dei personaggi, interpretato da Delroy Lindo, sciocca i compagni rivelando che, nel presente, è un sostenitore di Trump: "Questo è qualcosa che mia madre mi ha insegnato molto presto, mi ha detto 'Spike,non tutte le persone di colore sono uguali. Non tutti i neri si somigliano e la pensano allo stesso modo.' Così ho scelto di msotrare le differenze di pensiero in un gruppo di neri, sarebbe non solo stupido, ma drammatico se fossero tutti uguali. Esiste una minoranza di neri che beveva l'aranciata Kool-Aid. Per renderlo più drammatico, il mio è un fottuto sostenitore di Trump e indossa perfino il cappello di Make America Great Again."

Da 5 Bloods avrebbe dovuto debuttare al Festival di Cannes, cancellato per via dell'emergenza sanitaria, che vedeva Spike Lee nelle vesti di Presidente di Giuria. Invece vedremo Da 5 Bloods su Netflix a partire dal 12 giugno.