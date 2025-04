Da 5 bloods, Delroy Lindo deluso per la mancata nomination agli Oscar: "Mi ignorarono completamente"

La star del film di Spike Lee ha esternato tutto il proprio sconforto per non aver ricevuto la candidatura dall'Academy.

Delroy Lindo ha provato grande delusione quando non ha ricevuto la nomination all'Oscar per la sua performance in Da 5 bloods di Spike Lee. Intervistato da Entertainment Weekly, Lindo è rimasto sorpreso per la poca attenzione dell'Academy.

L'attore ha recitato nel film ambientato durante la guerra in Vietnam e diretto dal regista di Malcolm X, che non ha trovato grande riscontro agli Oscar.

La delusione di Delroy Lindo per la mancata candidatura agli Oscar

"Cerco di non farmi condizionare da questo" spiega Lindo nel corso del tour promozionale di Sinners con Michael B. Jordan "Potrà sembrare un po' moralista".

Delroy Lindo in una scena di Da 5 bloods

L'attore ha spiegato in maniera un po' criptica il suo punto di vista:"Cerco di non farmi condizionare perché francamente, se l'esperienza di Da 5 bloods mi ha insegnato qualcosa è che nessuna candidatura all'Oscar, nessun BAFTA, nessun SAG... Il punto è che hanno completamente ignorato sia il film che me. E io ho le mie idee su cosa ci fosse dietro. Se così tanta stampa diceva che sarei stato nominato e poi non è successo probabilmente un motivo c'è".

L'esperienza in Da 5 bloods di Spike Lee

Da 5 Bloods - Come fratelli ricevette una sola candidatura all'Oscar, per la miglior colonna sonora originale. Lindo ha ricordato che lui e il regista Spike Lee si sentirono telefonicamente il 15 marzo 2021, giorno in cui furono annunciate le nomination.

Clarke Peters e Delroy Lindo in una scena di Da 5 bloods

"Era appena sceso da un aereo e mi ha chiamato. Ha detto 'Amico, l'ho appena saputo'. Ci siamo sfogati insieme. Alla fine abbiamo concordato su una cosa: non importa cosa succeda, bisogna continuare a lavorare. Cosa dovrei fare? Andarmene sbattendo la porta e tornare a casa in posizione fetale? No, non lo farò".