Cynthia Erivo sarà Gesù a teatro in Jesus Christ Superstar: "È un musical, il luogo più gay sulla Terra"

Cynthia Erivo ha risposto a tono alle critiche sul suo casting nella prossima produzione teatrale di Jesus Christ Superstar, l'iconico musical composto da Andrew Lloyd Webber con i testi di Tim Rice.

La star di Wicked ha messo a tacere tutta la negatività che l'ha investita sotto forma di critiche dopo l'annuncio del suo casting nel ruolo principale di Gesù nella produzione dell'Hollywood Bowl. Le rappresentazioni del musical inizieranno il 1° agosto e proseguiranno fino al 3. La regia e le coreografie delle presentazioni speciali sono affidate a Sergio Trujillo, mentre Stephen Oremus sarà il direttore musicale e il direttore d'orchestra.

"Perché no?", ha risposto a Billboard a proposito delle proteste dei critici conservatori. "Non si può accontentare tutti. Si tratta legittimamente di uno spettacolo di tre giorni all'Hollywood Bowl in cui posso cantare a squarciagola. Quindi si spera che arrivino e capiscano: 'Oh, è un musical, il posto più gay del mondo'".

Non è la prima volta dell'attrice in Jesus Christ Superstar

Luther - Verso l'Inferno, Cynthia Erivo in una scena

Erivo non è estranea al classico musical di Lloyd Webber e Rice, poiché in precedenza aveva interpretato Maria Maddalena nel concept album in due volumi del 2020 interamente al femminile Jesus Christ Superstar: She Is Risen. Nei panni di Maddalena, Erivo aveva cantato "Everything's Alright" e "I Don't Know How To Love Him". Nei panni di Gesù, canterà numeri come "Osanna", "L'ultima cena" e "Getsemani".

Harriet: Cynthia Erivo in un'immagine del film

L'artista si identifica come queer e durante la stessa intervista ha affrontato anche gli attacchi di Donald Trump alla comunità LGBTQ+ e la sua acquisizione del Kennedy Center for the Performing Arts.

"Non so chi ci guadagna. Spero che torni indietro", ha commentato a Billboard. "È davvero triste dover assistere a questa situazione. Il Kennedy Center dovrebbe essere uno spazio di creatività, arte e musica per tutti". Alla fine di quest'anno, rivedremo Erivo ancora una volta nei panni di Elphaba nel sequel di Wicked.