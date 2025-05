Cynthia Erivo interpreterà 23 ruoli nello spettacolo Dracula al West End di Londra

La protagonista di Wicked salirà sul palco del West End londinese nel 2026 per dare vita a un'incredibile performance nel Dracula diretto da Kip Williams.

Cynthia Erivo, acclamata interprete di Wicked, si prepara a un ritorno teatrale sorprendente: sarà protagonista di Dracula, spettacolo in arrivo nel West End di Londra, dove interpreterà ben 23 ruoli diversi. L'allestimento è firmato dalla Sydney Theatre Company con la regia di Kip Williams, arriverà nella capitale britannica a febbraio 2026.

Dopo aver conquistato pubblico e critica con il musical Wicked - accanto ad Ariana Grande - Erivo tornerà sul palcoscenico in una produzione teatrale ispirata al classico gotico di Bram Stoker. Come riportato da Deadline, l'attrice vestirà i panni di Dracula e di altri 22 personaggi, in un'interpretazione camaleontica che promette di lasciare il segno.

Lo spettacolo, già applaudito al Roslyn Packer Theatre di Sydney nel 2024, arriverà a Londra anche al Noël Coward Theatre - di proprietà di Cameron Mackintosh - dove resterà in scena per 16 settimane, dal 4 febbraio al 31 maggio 2026. La produzione è curata dalla Sydney Theatre Company insieme al Michael Cassel Group.

Un ritorno alle origini teatrali

L'ingresso della Erivo nel cast era stato anticipato da alcuni rumor nati durante la promozione di Wicked. Per l'attrice, si tratta di un ritorno importante al teatro: la sua ultima apparizione risale al 2017, quando interpretò Celie in Il colore viola.

Harriet: Cynthia Erivo in una scena del film

Michael Cassel, CEO del Michael Cassel Group, ha sottolineato quanto la collaborazione con Erivo sia nata in modo naturale: "Le stelle si sono allineate. Cynthia è un talento eccezionale e ha trascorso molto tempo con Kip Williams per discutere dell'approccio drammaturgico. Il loro dialogo è stato fondamentale per la costruzione condivisa di questa nuova versione".

Cassel ha inoltre rivelato che l'attrice è determinata a portare una nuova visione del personaggio, modellando lo spettacolo con il regista direttamente nelle prove londinesi. "Sappiamo qual è la storia, ma sarà un processo creativo inedito. Non potremmo essere più felici di avere Cynthia alla guida di questa avventura".