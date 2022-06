Cyberpunk: Edgerunners, il teaser della serie anime basata sul videogame svela l'uscita su Netflix

Netflix ha svelato il primo intrigante teaser trailer di Cyberpunk: Edgerunners, serie anime basata sul popolare videogame Cyberpunk 2077, che anticipa la data di uscita dello show, prevista per settembre.

Cyberpunk: Edgerunners racconta una storia standalone in 10 episodi su un ragazzo di strada che cerca di sopravvivere in una città del futuro ossessionata dalla tecnologia e dalla modifica del corpo. Avendo tutto da perdere, sceglie di rimanere in vita diventando un Edgerunner, un fuorilegge mercenario noto anche come Cyberpunk.

Creata da CD Projekt Red, la società che ha sviluppato il videogioco Cyberpunk 2077, la serie proviene dalla società di animazione giapponese Studio Trigger, con Hiroyuki Imaishi alla regia.

Yoh Yoshinari è il capo character designer e direttore esecutivo dell'animazione. Masahiko Otsuka e Yoshiki Usa hanno firmato la sceneggiatura basata sulla storia fornita da CD Projekt Red. La colonna sonora originale è composta da Akira Yamaoka.

25 migliori anime su Netflix da vedere

Cyberpunk 2077 è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato e pubblicato da CD Projekt con Keanu Reeves. La storia è ambientata a Night City, un mondo aperto ambientato nell'universo di Cyberpunk. I giocatori assumono la prospettiva in prima persona di un mercenario personalizzabile noto come V, che può acquisire abilità nella pirateria informatica e nella tecnologia con opzioni per il combattimento corpo a corpo e a distanza. La storia segue la lotta di V mentre affronta un misterioso impianto cibernetico che minaccia di sovrascrivere il suo corpo con la personalità e i ricordi di una celebrità defunta percepita solo da V; i due devono lavorare insieme se vogliono sperare di salvare la vita di V. Keanu Reeves interpreta Johnny Silverhand, una celebrità cyborg che accompagna V durante il suo viaggio.