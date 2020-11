Cyberpunk 2077: Keanu Reeves è Johnny Silverhand nel backstage del videogame

Keanu Reeves descrive cosa si prova a interpretare il personaggio di un video come l'icona Johnny Silverhand, figura chiave di Cyberpunk 2077, in commercio il 10 dicembre.

CD Projekt Red ha diffuso un video backstage della realizzazione del videogame Cyberpunk 2077 che vede la star Keanu Reeves coinvolta nel progetto nei panni di Johnny Silverhand.

Cyberpunk 2077 è stato sviluppato da CD Projekt RED, già artefice del successo di The Witcher. Gli eventi sono ambientati in un futuro in cui la la popolazione è divisa in classi sociali e gli Stati Uniti d'America sono caduti vittima della bancarotta e della balcanizzazione dopo aver perso il controllo di una guerra interna ed aver subito bombardamenti cinetici, attentati, carestie e sanguinose ribellioni. Le grandi società hanno preso il controllo del paese, costituendo comunità in cui è permesso vivere solo ai loro dipendenti. Al di fuori di questi territori vi sono ruderi cittadini dove le bande e il governo si contendono il dominio del territorio, mentre il centro del paese è devastato da violente tempeste di sabbia, dove osano viaggiare solamente i nomadi. Nello spazio orbitale vige l'élite degli "Orbitali", gruppo governato dall'Eurozona, che minaccia di bombardare dall'alto chiunque provi a destabilizzare la loro sovranità mondiale.

A quanto sappiamo, nel videogioco Johnny Silverhand era un terrorista morto da anni che compare costantemente nelle teste dei giocatori.

Keanu Reeves: "Ho iniziato a fumare a 30 anni per colpa di un film e non riesco a smettere"

Nel dietro le quinte, il suo interprete Keanu Reeves ha parlato dell'esperienza di lavorare a un videogame svelando che la cosa che lo ha più divertito del personaggio è stata poter interpretare tanti personaggi in uno dal momento che le risposte fornite da Johnny Silverhand sono ispirate al suo humor e ad altre caratteristiche. Naturalmente le sue reazioni dipendono da come i giocatori rispondono al personaggio. Parlando della sua complessità, Keanu Reeves conclude spiegando che "c'è un Johnny Silverhand in ognuno di noi."

Cyberpunk 2077 verrà lanciato in commercio il 10 dicembre.