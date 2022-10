The Medium, il videogioco horror diventerà una serie tv

Blooper Team, sviluppatore di The Medium, celebre videogioco dalle tinte horror, ha recentemente annunciato che sta collaborando con Platige Image per un adattamento del videogioco in una serie tv.

Non abbiamo ancora nessun dettaglio specifico in merito a questo progetto, oltre al fatto che sarà guidato dalla supervisione creativa di Tomasz Bagiński di Platige Image e del co-fondatore e CEO di Bloober Team Piotr Babieno.

The Medium, come anticipato anche sopra, è un videogioco horror pubblicato inizialmente su Xbox Series X|S e PC nel gennaio 2021, in cui bisogna indossare i panni Marianne, sfruttando le sue capacita sovrannaturali per comunicare con gli spiriti arrivando al dunque di una situazione che la tormenta. Evitiamo di anticiparvi troppo proprio per non fare troppi paragoni con la serie tv omonima.

Arcane: una scena della serie

L'annuncio della serie tv su The Medium è arrivato da un post sul blog del Blooper Team in lingua polacca, in cui viene spiegato che ora è il momento perfetto per creare un adattamento del genere per il videogioco. Sottolineando lo scaltro successo di Cyberpunk: Edgerunners e Arcane come esempi di successo in questo senso.