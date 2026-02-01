Cuori 3 da stasera su Rai 1: la trama, il cast e da quanti episodi è composta la serie

Torna questa sera la terza stagione di una delle fiction più amate e attese dal pubblico di Rai 1. Cuori 3 debutta in prima serata alle 21.30 circa e riporta il pubblico tra le corsie del reparto più all'avanguardia dell'ospedale torinese delle Molinette, nel pieno degli anni Settanta, quando la medicina affronta svolte decisive e il cambiamento sociale entra anche nelle vite private dei protagonisti.

Ritroviamo Delia e Alberto insieme a tutti gli altri protagonisti della serie, coproduzione Rai Fiction, Aurora TV Banijay e Rai Com, ma saranno tante le new entry che già dalle prime puntate ci incuriosiscono. Scopriamo di più nelle anticipazioni dei due episodi in onda questa sera.

Cuori 3, la trama della nuova stagione

Cuori

Ambientata nel 1974, Cuori riparte da un momento cruciale nella vita dei suoi protagonisti. Delia e Alberto (Pilar Fogliati e Matteo Martari) sono finalmente marito e moglie e guardano al futuro con un nuovo desiderio, quello di avere un figlio, mentre il lavoro continua a mettere alla prova scelte e convinzioni.

Alle Molinette, però, non esistono periodi di calma: l'arrivo di nuovi pazienti e nuove sfide cliniche si intreccia alle vicende personali di medici e infermieri, chiamati a trovare un equilibrio tra ambizione, responsabilità e vita privata. Virginia Corvara è molto cambiata e non è più una ragazzina capricciosa bensì una cardiologa in procinto di sposarsi. Il suo cuore, però, forse non è convinto come dovrebbe.

Ferruccio e Serenella sperimentano le difficoltà della genitorialità dopo l'adozione della piccola Anna. Nel reparto, infine, alcuni nuovi ingressi sono destinati ad avere un impatto forte su medici e infermieri, portando ben più di un cambiamento e prospettive inedite su un'Italia che corre verso il futuro.

Le anticipazioni dei due episodi in onda stasera su Rai 1

Una scena della fiction

La prima puntata della terza stagione della fiction si apre con un reparto in fermento e un clima di apparente serenità. Alle Molinette si festeggiano nuovi inizi: Virginia è pronta a sposarsi, Delia e Alberto hanno appena coronato il loro sogno d'amore, mentre Ferruccio e Serenella cercano una nuova normalità con la piccola Anna.

L'equilibrio ritrovato viene però scosso dall'arrivo improvviso del nuovo primario Luciano La Rosa (Fausto Maria Sciarappa), che introduce cambiamenti drastici e decisioni impopolari, a partire dalla riorganizzazione del personale. Con lui arriva anche il figlio Bruno, giovane paziente costretto a vivere nel polmone d'acciaio.

Intanto Delia fa la conoscenza di Gregorio Fois (Giulio Scarpati), un sensitivo enigmatico che finirà presto al centro di un delicato intervento. La tensione esplode quando una giovane cantante viene ricoverata d'urgenza in fin di vita: è Irma Monteau, una donna legata al passato di Alberto, pronta a riaprire ferite mai rimarginate.

Il cast della terza stagione di Cuori

Il cast conferma i volti che hanno reso la serie un successo. Pilar Fogliati torna nei panni della cardiologa Delia Brunello e Matteo Martari in quelli del dottor Alberto Ferraris. Accanto a loro ritroviamo Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Nicolò Pasetti, Giorgia Salari e Fausto Maria Sciarappa.

Tra le novità di questa terza stagione spicca Giulio Scarpati, che interpreta un personaggio enigmatico destinato a portare nel reparto un punto di vista nuovo che non tutti capiscono o accettano, ma che è capace di mettere in discussione la fiducia assoluta nella scienza.

Quando e dove vedere la serie

Cuori 3 è composta da sei puntate con due episodi ciascuna, trasmesse in prima serata su Rai 1 a partire da stasera. Oltre alla messa in onda televisiva, tutti gli episodi saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, per chi preferisce seguire la serie on demand o recuperare le puntate già trasmesse.