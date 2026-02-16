Cuori 3 stasera su Rai 1 con la quinta puntata e le dimissioni di Alberto: le anticipazioni

La crisi di Delia e Alberto si fa insanabile nella quinta puntata di Cuori 3, in onda in questo lunedì 16 febbraio 2026 su Rai 1 in prima serata e in streaming su RaiPlay

Non si ferma Cuori 3, che dopo aver tenuto compagnia a quasi 3 milioni di spettatori ieri, torna anche stasera su Rai 1 alle 21:30 con la quinta puntata della stagione. Che sarà naturalmente visibile gratuitamente anche in streaming su RaiPlay, sia in contemporanea sia on demand.

Perchè la RAI anticiperà il finale di Cuori 3?

Fois mette in crisi Delia e Alberto

La sesta e ultima puntata di Cuori 3 sarebbe dovuta andare in onda domenica 22 febbraio ma la RAI ha deciso di anticiparla. Il gran finale della fiction verrà quindi trasmesso domani, martedì 17 febbraio, e il motivo ha chiaramente a che fare con le Olimpiadi invernali.

La cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026, trasmessa in TV a partire dalle ore 20:00 di domenica prossima, sarebbe infatti dovuta andare in onda su Rai 2, ma, visti i numeri impressionanti di quella d'apertura (oltre 9 milioni di spettatori, con punte del 51% di share), e la location prestigiosa (l'Arena di Verona), a viale Mazzini hanno deciso di spostare la diretta sul primo canale.

Non si sa ancora chi la commenterà, ma la cerimonia prenderà lo slot in palinsesto che era destinato al finale di Cuori 3.

La trama della quinta puntata: Delia se ne va, Alberto rassegna le dimissioni

Delia e Alberto

Mentre Delia prepara le valigie e lascia la casa, Alberto rassegna le dimissioni e decide di partire per una camminata in montagna con Olivia.

Alle Molinette arriva un paziente nuovo con una vecchia conoscenza: il dottor Enrico Mosca. Quando il paziente però mostra alcune piaghe sospette tutto il reparto viene messo in quarantena.

Al termine della giornata Ferruccio e Serenella sono stravolti e tutti i sacrifici che hanno fatto per bilanciare lavoro e famiglia presentano il conto.

In apertura del secondo episodio della serata, Luisa deve essere trasportata d'urgenza a Zurigo, Alberto starebbe per partire con lei ma Luciano lo blocca e lo implora di operare suo figlio che è improvvisamente peggiorato: è l'unico che può salvarlo.

Serenella è in apprensione per la piccola Anna che sembra diventata muta e Ferruccio decide di ricorrere a estremi rimedi. Il primario del reparto di cardiochirurgia di Milano rifiuta il progetto di pacemaker nucleare e la situazione fra Helmut e Virginia precipita.