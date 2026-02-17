Cuori 3: come finisce la stagione? L'ultima puntata al cardiopalma in onda stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 in prima serata appuntamento con il gran finale di Cuori 3, che chiude con un colpo di scena e con una nuova speranza per Delia e Alberto

Si chiude stasera su Rai 1, alle 21:30 subito dopo la puntata di Affari Tuoi, la terza stagione di Cuori. Quello di stasera sarà dunque il finale di stagione, e anche l'ultimo appuntamento di questa maratona tra le corsie de Le Molinette di Torino che il primo canale ha proposto.

Per conflitti in palinsesto, legati alla decisione di trasferire la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali da Rai 2 alla rete ammiraglia, la RAI ha compresso il medical drama con Pilar Fogliati in una programmazione poco usuale, cha ha giovato poco alla fiction.

Cuori 3: il riassunto della puntata precedente

Foto di gruppo per Cuori 3

L'aver salvato Luisa con il cuore destinato al compianto fidanzato di Irma, ha distrutto quel che rimaneva in piedi del matrimonio di Alberto e Delia, che è andata via di casa.

Il dottor Mosca è tornato a Le Molinette con un paziente in gravi condizioni, nonchè caso sospetto di lebbra, ragion per cui il primario La Rosa ha messo il reparto in quarantena.

Poi tutto per Alberto è precipitato: ha rassegnato le dimissioni ma è stato costretto a tornare dalle condizioni di Bruno. Luisa, che aveva salvato con quel trapianto di cuore, è stata trasportata d'emergenza a Zurigo ma è morta proprio mentre Alberto le stava telefonando.

Una buona notizia però c'è: Delia è incinta.

Le anticipazioni del finale: uno sparo nel buio cambia ogni cosa

Giulio Scarpati è il sensitivo Gregorio Fois

Alberto deve elaborare il lutto per la morte di Luisa. In ospedale intanto arriva Gregorio Fois (il sensitivo interpretato da Giulio Scarpati): ha avuto una visione che l'ha sconvolto al punto da causargli un infarto. Così è finito sul tavolo operatorio.

Serenella scopre qualcosa che nessuno aveva ancora capito: la piccola Anna non è muta! La bambina può parlare ma ha scelto di non farlo perchè è arrabbiata. Virginia torna in ospedale dopo qualche giorno ma solo guardandola Fausto capisce che ha subito violenze fisiche. Vorrebbe aiutarla, ma questo suo desiderio manda in crisi il rapporto con Roberta.

Intanto Irma è pronta a cercare vendetta.

Il secondo e ultimo episodio della serata si apre con uno sparo, che cambia tutto. Delia e Alberto si ritroveranno feriti ma vivi.

Virginia fugge da Helmut e si rifugia da Fausto. Quello che Roberta scoprirà la mattina successiva non le piacerà per niente.

Bruno, operato di nuovo ma orma guarito, decide di cambiare vita e di allontanarsi da suo padre.

Ma il peggio non è passato: Delia si sente male e Alberto per la prima volta non sa come aiutarla.