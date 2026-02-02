Cuori 3: tutte le new entry della stagione, dal primario al giovane anestesista

La terza stagione di Cuori introduce nuovi volti alle Molinette: dal rigido primario al giovane anestesista, passando per medici, infermieri e pazienti, pronti a rivoluzionare il reparto e le vite dei protagonisti.

Domenica 1 febbraio è iniziata la terza stagione di Cuori, ambientata al Torino dei primi anni '70, al reparto di cardiochirurgia delle Molinette. Il ritorno della serie è stato premiato dal pubblico: la fiction diretta da Riccardo Donna è stata la trasmissione più vista della prima serata, conquistando 2.923.000 spettatori, pari al 17,8% di share. Al fianco dei protagonisti già conosciuti nelle stagioni precedenti, quest'anno il cast si arricchisce di nuovi personaggi che porteranno tensione, emozioni e colpi di scena.

I nuovi ingressi nel cast di Cuore

Luciano La Rosa (Fausto Maria Sciarappa) Il nuovo primario delle Molinette è un uomo autoritario e ligio alle regole. Freddo e razionale, nasconde però un dolore personale: si sente responsabile della disgregazione della sua famiglia e della fine della sua carriera come chirurgo. La sua capacità di far funzionare i reparti porta numerosi cambiamenti, che non tutti accoglieranno con favore.

Carolina Sala interpreta Irma Monteu

Irma Monteu (Carolina Sala) Talento musicale e carattere ribelle, Irma entra come cantante fallita in cerca di una nuova direzione. Dietro la sua apparente fragilità, si cela un legame profondo con Alberto, che inizialmente cerca di evitare. La sua presenza sconvolgerà la vita di Alberto e Delia, portando caos ma anche mistero.

Giulio Scarpati è Gregorio Fois

Gregorio Fois (Giulio Scarpati) Fois, noto sensitivo, entra in scena dopo un ricovero casuale alle Molinette. La sua vicinanza a Delia e Alberto lo trasforma in un punto di riferimento: i suoi consigli, inizialmente accolti con diffidenza, diventeranno fondamentali per la coppia.

Roberta Gallo (Giorgia Salari) Pneumologa incaricata della cura del figlio del primario, Roberta affronta le sue ferite personali e il dolore di un abbandono. Il rapporto turbolento con Fausto evolve lentamente verso stima e affetto, mentre entrambi proteggono segreti e desideri personali.

Bruno La Rosa (Edoardo Carbonara) Figlio di Luciano, è costretto a vivere nel polmone d'acciaio a causa della poliomielite. Nonostante tutto, è un ragazzo positivo e determinato a diventare medico come il padre. La sua vita prende colore grazie alla giovane infermiera Elena, con cui instaura un legame speciale.

Assunta Macis (Francesca Lozito) Infermiera esperta e autoritaria, Assunta non mostra particolare empatia verso i pazienti e spesso scontrandosi con i colleghi, in particolare con Serenella. La sua rigidità nasconde però un lato più complesso che, con il tempo, emergerà grazie a eventi inattesi.

Matteo Sintucci e Luca Barbero

Luca Barbero (Matteo Sintucci) Il nuovo anestesista, brillante e dal carattere spumeggiante, ama la vita e le relazioni libere. Generoso e professionale, il suo rapporto burrascoso con Assunta si trasformerà in un legame inatteso e sorprendente.

Elena Saluzzo (Raffaella Antinucci) Giovane e inesperta infermiera, Elena è dolce, generosa e determinata a imparare. La sua simpatia per Bruno La Rosa la porterà a vivere situazioni emotivamente intense, mescolando amicizia, cura e un primo grande affetto.

Delia e Alberto

I protagonisti già noti

Delia Brunello (Pilar Fogliati) e Alberto Ferraris (Matteo Martari) continuano a guidare il reparto con professionalità e passione, mentre cercano di costruire una famiglia tra nuove sfide e presenze misteriose.

Luisa Ferraris (Benedetta Cimatti) e Riccardo Tosi (Piero Cardano) cercano di vivere alla luce del sole il loro amore, nonostante complicazioni familiari e sociali.

Virginia Corvara (Bianca Panconi) è pronta a compiere grandi passi nella sua carriera e nella vita privata, tra il matrimonio e i dilemmi amorosi.

Fausto Alfieri (Carmine Buschini), Serenella Rinaldi (Neva Leoni) e Ferruccio Bonomo (Marco Bonini) portano continuità al reparto, affrontando sfide professionali e personali con coraggio e cuore.