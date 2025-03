Crunchyroll: da One Piece a My Hero Academia, tutti gli anime in arrivo questa primavera sulla piattaforma

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, ha annunciato oggi le serie in arrivo questa primavera e si preannuncia un calendario ricco sia di novità che di grandi ritorni.

Il team di Fire Forcetorna in azione, quattro anni dopo la fine dell'ultima stagione. Nella seconda stagione di WIND BREAKER, continua l'ascesa di Sakura da delinquente liceale a leggenda eroica!

E poi ancora, nello spin-off My Hero Academia: Vigilantes conosceremo, Koichi, studente universitario che aspira a diventare un eroe. Infine, non perdete il ritorno di One Piece dopo una pausa di sei mesi, con i sequel dell'arco narrativo della saga di Eggehead.

I nuovi anime in arrivo nel 2025

One Piece Gold - Il film: un momento del film animato

Grandi novità protagoniste della stagione primaverile, come The Beginning After the End, adattamento della famosa light novel fantasy (a sua volta adattamento del webtoon); To Be Hero X, un action drama di supereroi; WITCH WATCH, una rom-com fantasy basata su un popolare manga serializzato su Shueisha's Weekly Shōnen Jump.

Un'impressionante immagine di My Hero Academia 7

I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire!, una nuova storia isekai in cui qualcuno viene reincarnato in un nuovo mondo; Anne Shirley, dal noto classico Anna dai Capelli Rossi; e molto altro...

NUOVE SERIE

COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT

A Ninja and an Assassin Under One Roof

Anne Shirley

Can a Boy-Girl Friendship Survive?

Catch Me at the Ballpark!

Classic★Stars

Food for the Soul

GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS

I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire!

mono

Once Upon a Witch's Death

Please Put Them On, Takamine-san

Summer Pockets

Teogonia

The Beginning After the End

The Brilliant Healer's New Life in the Shadows

The Gorilla God's Go-To Girl

The Shiunji Family Children

The Too-Perfect Saint: Tossed Aside by My Fiancé and Sold to Another Kingdom

The Unaware Atelier Meister

To Be Hero X

WITCH WATCH

ZatsuTabi -That's Journey-

NUOVE STAGIONI

Black Butler - Emerald Witch Arc

Bye Bye, Earth - Stagione 2

Fire Force - Stagione 3

I've Been Killing Slimes For 300 Years And Maxed Out My Level - Stagione 2

One Piece (ritorno dopo la pausa)

Our Last Crusade or the Rise of a New World - Stagione 2

My Hero Academia: Vigilantes

SHOSHIMIN: How to become Ordinary - Stagione 2

WIND BREAKER - Stagione 2

SERIE IN PROSEGUIMENTO DALL'INVERNO 2025