Cruella: il live-action con Emma Stone arriverà solo su Disney+?

Sono molti i titoli live-action nei cantieri Disney, come il tanto atteso Cruella che vedrà come protagonista nei panni di Crudelia DeMon la star Emma Stone, ma secondo nuove indiscrezioni pare che i prossimi titoli potrebbero essere disponibili solo sulla piattaforma streaming Disney+ e non arriveranno mai nelle sale.

Cruella: Emma Stone nella prima foto del film

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, la situazione causata dall'emergenza sanitaria nel mondo dell'intrattenimento avrebbe cambiato le prospettive di tutti gli studi cinematografici, tra cui Disney. Lo studio potrebbe per cui decidere di lanciare i prossimi live-action in programma, come Cruella, Bambi, Peter Pan & Wendy e Pinocchio (colo per citarne alcuni), solo su Disney+ a pagamento, come ha fatto per Mulan, oppure gratis, come Soul, il prossimo lungometraggio Pixar.

Ovviamente è ancora tutto in divenire, al momento Disney starebbe valutando tutte le opzioni a sua disposizione per lanciare i nuovi film al massimo delle possibilità riflettendo anche sul fatto che gli abbonati al suo servizio streaming Disney+ aumenta di giorno in giorno. Gli abbonamenti, infatti, sono cresciuti fino a raggiungere i 73,7 milioni all'inizio di ottobre.

Al momento non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale, ma la redazione di Deadline è convinta che questo potrebbe essere uno scenario più che plausibile, vista la situazione generale che tutto il mondo sta ancora attraversando.

Disney+, un anno dopo: bilancio provvisorio della piattaforma della Disney

Staremo a vedere, intanto vi ricordiamo che Cruella, ispirato alla famosa cattiva de La Carica dei 101, è un live-action di Craig Gillespie, in cui vedremo non solo una Emma Stone completamente irriconoscibile, ma anche Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry. Il film sarà un origin story che ci racconterà probabilmente il passato di Crudelia DeMon, spiegando forse come è diventata la villain che in tanti amano.