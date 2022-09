Sarah Michelle Gellar: "Sono grata alla NBC per aver cancellato il reboot di Cruel Intentions"

Sarah Michelle Gellar, la star di Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi, ha rivelato che è stata grata nei confronti della NBC per la decisione di cancellare il reboot del film.

La serie TV ispirata a Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi non è mai stata realizzata dalla NBC e la star della pellicola, Sarah Michelle Gellar, è felice che sia andata così. La puntata pilota per il potenziale adattamento è stata commissionata nel febbraio 2016 ma, nell'ottobre dello stesso anno, non è stato dato il via libera al progetto.

Durante un'intervista pugglicata dal New York Times, la Gellar (che ha interpretato la subdola Kathryn Merteuil nel film del 1999) ha affermato che la rete televisiva e il concetto di base non sarebbero stati adatti per realizzare il reboot: "Non lo so. Quello è stato un periodo assurdo".

Foto promozionale del cast principale del film 'Cruel Intentions'

"Non ho assolutamente niente contro la NBC, ma Cruel Intentions è un prodotto destinato al mondo della streaming. Il primo giorno mi sono detta: 'Non funzionerà'. Semplicemente non è uno show per la tv. E se è uno show per la tv, allora non è Cruel Intentions. Quindi, in realtà sono grata che abbiano cancellato il progetto", ha concluso l'attrice.

Sarah Michelle Gellar interpreta Kathryn Merteuil in una scena del film 'Cruel Intentions'

Cruel Intentions è un adattamento cinematografico de Le relazioni pericolose di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, di cui trasferisce l'ambientazione dalla Francia del XVIII secolo a un collegio dell'alta società newyorkese. La pellicola, che ha come protagonisti Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Reese Witherspoon e Selma Blair, è stata un successo al botteghino ed è diventata un film di culto col passare degli anni.