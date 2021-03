Cruel Intentions, Sarah Michelle Gellar: "Baciare Selma Blair è stato meglio che baciare un uomo"

In occasione di una recente intervista con Us Weekly, Sarah Michelle Gellar ha parlato nuovamente del celebre bacio scambiato con Selma Blair in Cruel Intensions - Prima regola non innamorarsi. A quanto pare, l'attrice è rimasta a tal punto soddisfatta da definire quel bacio migliore di quelli dati a qualsiasi uomo.

Il famoso bacio fra Selma Blair e Sarah M. Gellar in una scena del film 'Cruel Intentions'

A questo proposito, Sarah Michelle Gellar ha dichiarato: "Selma bacia molto bene. Ha un buon profumo e la sua pelle è davvero setosa. Quella giornata fu meravigliosa". Il bacio in questione è quello scambiato tra la Gellar e Selma Blair in Cruel Intentions e, nel 2000, si è portato a casa un MTV Movie Award. Secondo l'attrice inoltre, baciare la sua compagna di set è stato meglio che baciare un uomo: "Baciare una ragazza davanti alla macchina da presa è meglio che baciare un uomo. Quando si deve baciare una ragazza, tutto quanto è più semplice". Lo scorso anno, tra l'altro, Selma Blair e Sarah Michelle Gellar hanno ricreato il bacio per MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time e lo hanno aggiornato all'epoca contemporanea.

A proposito del bacio, invece, il parere di Selma Blair è stato diverso. L'attrice, infatti, ha raccontato a Us Weekly: "Non avevo mai baciato una ragazza prima di quel momento. Pensavo che il mio bacio potesse risultare pessimo. Dopo aver guardato il film, tra l'altro, mia madre mi chiese perché, a differenza di Sarah, avessi usato così tanto la lingua. Ciò che conta, però, per un attore è immergersi sempre nel ruolo e non porsi troppi problemi!".

Sarah Michelle Gellar è nota per aver interpretato Buffy Summers nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri, So cosa hai fatto, Scream 2, Scooby-Doo e The Grudge. Selma Blair, invece, ha recitato in In & Out, Hellboy, Dark Horse e nei recenti After e After 2.