Crudelia e il film animato Luca, prodotto da Pixar, arriveranno su Disney+

Crudelia e il film animato Luca, prodotto da Pixar, arriveranno sulla piattaforma di streaming Disney+.

Il lungometraggio con star Emma Stone sarà disponibile negli Stati Uniti in contemporanea nelle sale e sul servizio dello studio, al prezzo di 29.99 su Disney+ Premier Access. Il film animato, invece, sarà disponibile solo in streaming il 18 giugno.

Kareem Daniel, responsabile della distribuzione Disney, ha dichiarato: "L'annuncio di oggi riflette il nostro impegno a offrire ai consumatori una scelta e adeguarci alle preferenze in evoluzione degli spettatori. Seguendo una strategia di distribuzione flessibile in un mercato dinamico che sta iniziando a recuperare da una pandemia globale, continueremo a usare le migliori opzioni per offrire la narrazione senza paragone di The Walt Disney Company ai fan e alle famiglie di tutto il mondo".

Crudelia racconterà le origini di Crudelia De Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney. Oltre a Emma Stone, il cast del lungometraggio è composto anche da Emily Beecham, Mark Strong, Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry.

Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie, già dietro la macchina da presa di Tonya. La sceneggiatura del film è stata firmata da Tony McNamara, mentre la precedente bozza è firmata da Dana Fox. L'uscita è confermata per il 28 maggio.

Luca, diretto da Enrico Casarosa, racconta la storia di un ragazzino e del suo amico, i quali sembrano persone assolutamente normali quando sono fuori dall'acqua, ma in realtà sono due misteriose creature marine. Le loro vite iniziano a cambiare quando, in superficie, fanno amicizia con una ragazza.

La sceneggiatura è firmata da Jesse Andrews e Mike Jones