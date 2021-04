Crudelia: Emma Stone è in cerca del successo in un nuovo spot

Crudelia, il nuovo film in arrivo su Disney+ e nelle sale americane, ha uno spot inedito che mostra la protagonista interpretata da Emma Stone.

Nel video si assiste infatti alla spettacolare entrata in scena della giovane che spera di farsi strada nel mondo della moda nonostante il suo talento non venga riconosciuto.

Il film con protagonista Emma Stone racconterà le origini di Cruella, in italiano chiamata Crudelia De Mon, destinata a diventare una delle più famose villain dei lungometraggi animati della Disney.

Il cast del lungometraggio è composto anche da Emily Beecham, Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry.

Alla regia del progetto c'è Craig Gillespie, già dietro la macchina da presa di Tonya, e il film arriverà nei cinema americani e su Disney+ il 28 maggio 2021.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Tony McNamara, mentre la precedente bozza è firmata da Dana Fox.

Il progetto tratto dal classico d'animazione La carica dei 101 viene descritta come una "storia delle origini punk rock ambientata nei primi anni '80" che racconterà l'origine della malvagità di Crudelia De Mon.