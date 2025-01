Le cronache di Narnia e l'uscita in IMAX: Netflix comincerà a distribuire i film al cinema?

Il nuovo adattamento de Le cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig si è assicurato un'uscita in IMAX ma il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha spiegato cosa significherà per l'azienda in futuro.

Il film fantasy epico si baserà sui romanzi classici di C.S. Lewis, esplorando un mondo fantastico di magia e mito visitato da diversi bambini in tutte le epoche. La regista di Barbie si è unita alla produzione nel 2023 e dovrebbe dirigere due film per rilanciare il franchise.

Con il ritorno del mondo di Narnia sul grande schermo previsto per il 2026, Deadline ha riportato che Sarandos si sarebbe mostrato più aperto alla possibilità che la presenza de Le Cronache di Narnia in IMAX nel periodo del Giorno del Ringraziamento 2026 possa segnare un cambiamento nel modo in cui lo streamer distribuirà i suoi film in futuro.

Anna Popplewell, Skandar Keynes e William Moseleyin una scena di The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Le cronache di Narnia è importante ma Netflix non cambierà sistema

Nonostante l'eccezione, Sarandos ha affermato il suo impegno a far sì che Netflix distribuisca i suoi film in streaming prima di tutto durante una conferenza finanziaria. Inoltre, il co-CEO ha dichiarato che le dimensioni del progetto Narnia rendono prioritaria l'uscita in IMAX per consentire agli spettatori di godersi appieno la storia.

Le Cronache di Narnia, Netflix cambia idea: il film andrà al cinema, addirittura in IMAX

"La nostra strategia principale consiste nell'offrire ai nostri membri film esclusivi in anteprima su Netflix. L'uscita di Narnia in Imax è una tattica di distribuzione. Di solito rilasciamo i film nelle sale un paio di settimane prima per qualificarci per i premi, per soddisfare i requisiti dei festival e per aumentare un po' la pubblicità. Nel caso di Narnia, si tratta di un evento speciale di due settimane, che credo si differenzi dalle altre uscite, perché dubito che qualcuno abbia a casa uno schermo grande come quello di una sala Imax".

Insomma, si tratterà di un evento unico che non cambierà i piani di distribuzione di Netflix per il futuro. La diffusione dei prodotti in streaming rimarrà la priorità, ma questa mossa nei confronti de Le cronache di Narnia potrebbe creare un precedente per altri progetti di questa portata.