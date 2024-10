Le Cronache di Narnia, Netflix cambia idea: il film andrà al cinema, addirittura in IMAX

Non molto tempo fa, la regista Greta Gerwig ha sorpreso Hollywood annunciando che avrebbe dato seguito al suo Barbie, nominato agli Oscar, lanciando una serie di film basati sulle Cronache di Narnia per Netflix. Ora, sembra che questi film potrebbero ottenere non solo un'uscita nelle sale, ma anche un'uscita IMAX.

Secondo quanto riferito, IMAX sarebbe interessato a proiettare i film di Narnia della Gerwig, a patto che Netflix riesca a trovare un accordo. Naturalmente, questo è stato storicamente un punto critico, poiché gli esercenti generalmente chiedono a Netflix concessioni che il gigante dello streaming non è disposto a concedere.

Netflix ha limitato le sue uscite in sala a uscite brevi e limitate, finalizzate a qualificare i film per l'assegnazione di premi. Netflix ha anche acquistato alcune sale cinematografiche per far fronte a questa esigenza. Le grandi catene di sale cinematografiche tendono a richiedere una finestra di esclusiva più lunga di quella che Netflix è disposta a fornire.

Le Cronache di Narnia potrebbe tornare al cinema

Aslan, il leone di The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Netflix ha mantenuto un certo riserbo sui piani per Le Cronache di Narnia, anche se di recente i dirigenti hanno fatto intendere che i progetti saranno "più grandi e più audaci" di quanto il pubblico si aspetti. Lo casa di streaming intende adattare l'intera serie di sette libri e spenderà 175 milioni di dollari per il primo capitolo.

Secondo quanto riferito, la Gerwig si è impegnata a dirigere almeno due dei film:

"Sono un po' terrorizzata perché ho davvero una grande venerazione per Narnia", ha detto la Gerwig. "Ho amato così tanto Narnia da bambina. Da adulta, C.S. Lewis è un pensatore e uno scrittore. Sono intimidita dal farlo. È una cosa che mi sembra degna di essere intimidita".

La regista ha aggiunto: "Come persona non britannica, sento un particolare senso di voler fare le cose correttamente... è come quando gli americani fanno Shakespeare, c'è una leggera sensazione di riverenza e come se forse dovremmo trattarlo con maggiore cura. Non è un nostro connazionale".

Il DVD de Le Cronache di Narnia - Edizione Speciale

Tra il 2005 e il 2010, Walden Media ha prodotto un trio di film de Le Cronache di Narnia, adattando meno della metà dei sette libri. L'accoglienza della critica e del botteghino per il franchise è stata contrastante e, dopo i primi due, Walden si è separata dal distributore originale Disney e ha iniziato a lavorare con la Fox. Un quarto film non è mai stato realizzato, ma da quando la Disney ha acquistato la Fox, i fan possono vedere tutti e tre gli adattamenti di Narnia degli anni 2000 su Disney+.

Skandar Keynes in una scena di Narnia

Se sono abbastanza vicini al materiale originale, ci sono due probabili punti di partenza per il franchise: Il leone, la strega e l'armadio, il primo romanzo di Narnia scritto da Lewis e il capitolo più famoso del franchise; e Il nipote del mago, il sesto romanzo scritto da Lewis, ma come prequel.

È il primo de Le Cronache di Narnia dal punto di vista cronologico e quello che Lewis preferiva fosse letto per primo. Il nipote del mago non è mai stato adattato in live-action (doveva essere il film successivo della serie Fox dopo Il viaggio del veliero, ma i diritti sono decaduti), il che darebbe a Netflix qualcosa di nuovo da gustare senza fare paragoni con gli adattamenti passati.