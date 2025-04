Le cronache di Narnia: Greta Gerwig ha trovato la sua Strega Bianca?

Nuove indiscrezioni sul casting per il nuovo adattamento di Le cronache di Narnia: tra i nomi più accreditati spiccano Margaret Qualley ed Emma Mackey.

Nuove voci circondano il casting dell'adattamento de Le Cronache di Narnia, firmato da Greta Gerwig. Dopo mesi di speculazioni, la ricerca della Strega Bianca sarebbe ormai agli sgoccioli, con poche attrici ancora in lizza.

A marzo 2025, Deadline aveva riportato che la popstar Charli XCX era tra le favorite per il ruolo. Tuttavia, secondo Jeff Sneider di The Insneider, la cantante non avrebbe ottenuto la parte, lasciando spazio ad altre attrici.

Chi potrebbe essere la nuova Strega Bianca?

Tra i nomi più accreditati spiccano Margaret Qualley ed Emma Mackey, entrambe in corsa per il ruolo. Fonti vicine alla produzione parlano anche di una terza attrice sotto esame, la cui identità rimane per ora sconosciuta.

Margaret Qualley nel ruolo di Sue in The Substance

Margaret Qualley, reduce da progetti come The Substance di Coralie Fargeat e Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos, vanta una carriera eterogenea tra cinema e TV. Dal successo di C'era una volta a... Hollywood alla serie Maid, la sua versatilità la rende una candidata ideale.

Emma Mackey, già diretta da Gerwig in Barbie, è nota al pubblico per Sex Education e Assassinio sul Nilo. La sua esperienza con la regista potrebbe giocare a suo favore.

Tilda Swinton in una scena di The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe

Il film, un adattamento di Il nipote del mago di C.S. Lewis, segnerà l'inizio di una nuova saga per Netflix. Oltre alla Strega Bianca, si parla di Daniel Craig e Meryl Streep per ruoli chiave, con le riprese in partenza nell'estate 2025.

L'uscita è prevista in IMAX per il Giorno del Ringraziamento del 2025, il film uscirà poi su Netflix in tempo per le festività natalizie.