Le cronache di Narnia avrà tra i suoi protagonisti Daniel Craig?

Il nuovo film tratto dalla saga Le cronache di Narnia, che verrà diretto da Greta Gerwig, potrebbe avere nel suo cast Daniel Craig.

Le fonti di Deadline sostengono infatti che l'attore abbia ricevuto un'offerta per unirsi al cast del progetto che sarà realizzato grazie al sostegno di Netflix.

Il possibile coinvolgimento dell'ex 007

Daniel Craig, secondo le fonti di Deadline, starebbe valutando la proposta, ma non è stato svelato quale ruolo dovrebbe avere nel film.

Il cast del reboot delle Cronache di Narnia potrebbe inoltre avere tra i suoi interpreti Charli XCX, a cui sarebbe stata proposta la parte della strega bianca.

Craig potrebbe recitare nella saga

Il nuovo adattamento dei romanzi scritti da C.S. Lewis è in fase di sviluppo fin dal 2018. Greta Gerwig dovrebbe quindi ritornare sul set dopo il successo ottenuto con Barbie.

L'arrivo nelle sale dovrebbe avvenire nel 2026 in occasione del Giorno del Ringraziamento e il film dovrebbe essere distribuito per due settimane anche nelle sale Imax prima di approdare poi sulla piattaforma di streaming.

Netflix ha già collaborato con Daniel Craig in occasione dei film del franchise Knives Out, ideato da Rian Johnson, in cui l'attore ha la parte del detective Benoit Blanc.

Il ritorno del mondo fantastico sugli schermi

Le cronache di Narnia: il Leone, la Strega e l'Armadio, l'opera di Lewis composta da ben sette romanzi, ritornerà sugli schermi dopo gli adattamenti cinematografici realizzati a partire dal 2005 con Il leone, la strega e l'armadio e poi proseguiti con due sequel che non hanno però replicato i buoni risultati ottenuti ai box office del primo capitolo della storia dei fratelli e delle sorelle Pevensie, che si ritrovano alle prese con un mondo fantastico.