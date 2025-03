Le Cronache di Narnia: la cantante Charli XCX in trattative per entrare nel cast del film di Greta Gerwig

La cantante Charli XCX sarebbe in trattative per interpretare un ruolo di rilievo nel nuovo adattamento di Le Cronache di Narnia diretto da Greta Gerwig.

Da tempo si parla della versione di Le Cronache di Narnia che Greta Gerwig sta preparando, ma ora finalmente arrivano novità sul casting.

Nel giorno in cui è stata annunciata la sua partecipazione a Glastonbury, è emerso che Charli XCX potrebbe essere in lizza per entrare a far parte del cast del film targato Netflix, diretto dalla Gerwig.

La pluripremiata artista e vincitrice di un Grammy sarebbe una delle principali candidate per interpretare un ruolo di rilievo, con le trattative in corso da un po'. Tuttavia, al momento non c'è nulla di ufficiale e non è ancora chiaro se l'accordo si concretizzerà.

Per quanto riguarda il ruolo che Charli XCX potrebbe interpretare, alcune voci suggeriscono che potrebbe vestire i panni di Jadis, la temibile Strega Bianca.

Cosa sappiamo su Le Cronache di Narnia

Nel 2018, Netflix ha annunciato l'intenzione di sviluppare nuove serie e progetti cinematografici ispirati alla celebre saga Le Cronache di Narnia di C.S. Lewis, ingaggiando Greta Gerwig per adattare e dirigere il progetto.

Skandar Keynes in una sequenza del primo film del franchise Le cronache di Narnia

Il film è ancora in fase di sviluppo e i dettagli ufficiali sono scarsi. Come già riportato, il film sarà disponibile in esclusiva mondiale in IMAX per due settimane durante il Giorno del Ringraziamento nel 2026, prima di approdare sulla piattaforma di streaming.

Le Cronache di Narnia segna un altro importante capitolo nella carriera di Greta Gerwig, che ha recentemente ottenuto un enorme successo con Barbie, il film che ha incassato 1,44 miliardi di dollari, diventando il film con il maggiore incasso di sempre. Il progetto ha anche vinto un Oscar per la canzone originale "What Was I Made For?" di Billie Eilish e Finneas.

Inoltre, la canzone "Speed Drive" di Charli XCX è stata inclusa nella colonna sonora di Barbie. Non è ancora chiaro se ci sarà una componente musicale nel possibile coinvolgimento della cantante e attrice nel film Narnia.