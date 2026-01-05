Critics Choice Awards 2026, Pluribus raggiunge il suo scopo con la vittoria di Rhea Seehorn

Santa Monica si illumina sotto i riflettori dei Critics Choice Awards 2026: tra drammi intensi, satira politica e storie familiari che catturano il pubblico, la vittoria di Adolescence e i premi a Pluribus e South Park parlano di televisione come specchio dei giorni nostri.

La serie Netflix Adolescence domina i Critics Choice Awards 2026, vincendo quattro statuette tra cast e serie limitata, mentre Pluribus e South Park conquistano premi televisivi, sottolineando come il piccolo schermo resti terreno fertile per la critica sociale e l'ironia americana.

Satira e critica sociale: Pluribus e South Park premiano l'ironia

Sul fronte delle serie tv, spiccano i premi dati dalla critica, che ha dato spazio a serie capaci di osservare l'America contemporanea con ironia tagliente. Pluribus, fresca di premio come miglior attrice in serie drammatica grazie a Rhea Seehorn, rappresenta una riflessione lucida e a tratti spietata sulla politica e le dinamiche di potere attuali, mentre South Park, premiata come miglior serie animata, continua a usare l'umorismo corrosivo come lente critica per analizzare la società americana. Questi riconoscimenti evidenziano come la televisione non sia più solo intrattenimento: diventa piattaforma di commento sociale e culturale, dove l'osservazione critica convive con la leggerezza narrativa e la libertà creativa.

Gli altri vincitori delle categorie TV hanno incluso titoli diversificati: The Pitt (miglior drama), The Studio (miglior comedy), Hacks, Abbott Elementary, Squid Game e Last Week Tonight with John Oliver, confermando il dominio di Netflix, Apple TV e HBO/Max con cinque premi ciascuno.

Questa distribuzione mette in luce un panorama televisivo in piena evoluzione, dove le piattaforme streaming non solo competono con la tradizione broadcast, ma definiscono nuovi standard qualitativi, consolidando la serie limitata e la satira come strumenti potenti di riflessione contemporanea.

Adolescence, un racconto che riflette e conquista

A fare da protagonista sul versante televisivo è stata senza dubbio Adolescence, la serie Netflix che ha conquistato il titolo di miglior serie limitata e altre tre statuette individuali. Stephen Graham, Owen Cooper e Erin Doherty hanno ottenuto rispettivamente i premi per miglior attore, miglior attore e attrice non protagonisti in serie limitata o film tv. Nel suo discorso, Graham ha sottolineato l'equità e il senso di comunità alla base della produzione: "Quando ero bambino, mia madre mi diceva: 'Non sei mai al di sopra di qualcuno e mai al di sotto di qualcuno. Siamo tutti uguali.' Questo ethos ci ha guidato durante le riprese e ha pagato".

Adolescence, una scena

Cooper, 16 anni, ha raccontato come l'ultimo anno sia stato un "turbinio" per lui e la sua famiglia, mentre Doherty ha contribuito a portare sullo schermo un ritratto intenso della giovane Briony Ariston, riflettendo la complessità emotiva di adolescenti e genitori. La trama segue Jamie Miller, adolescente accusato di omicidio, ed esplora la pressione dei sistemi giudiziari e sociali contemporanei, rendendo la serie una sorta di specchio per la società moderna.

Oltre a Adolescence, tra le nominee di rilievo figuravano titoli come All Her Fault, Chief of War, Death by Lightning e Devil in Disguise: John Wayne Gacy, che hanno contribuito a delineare un panorama televisivo variegato, dove dramma, storia e crimine reale convivono con la riflessione sociale. La presenza di progetti storici come Chief of War, con Jason Momoa nei panni del guerriero Kaʻiana, dimostra come la tv contemporanea possa spaziare tra narrativa storica e realismo sociale, senza perdere di vista l'impatto emotivo e culturale sulle nuove generazioni. Ecco la lista completa dei vincitori per le categorie dedicate alle serie tv: