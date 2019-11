Crisis on Infinite Earths: il teaser dell'Arrowverse crossover

Il primo teaser di Crisis on Infinite Earths, atteso crossover dell'Arrowverse, è stato diffuso in rete.

Nella prima brevissima clip intravediamo Flash (Grant Gustin), White Canary (Caity Lotz), Lex Luthor (Jon Cryer, ma che ci fa qui?), Supergirl (Melissa Benoist) e il nuovo arrivato Ryan Choi (Osric Chau) intenti a fissare Mar-Novu (LaMonica Garrett) in una location desertica. Nel teaser compaiono anche Black Lightning, il Superman di Brandon Routh e Batwoman (Ruby Rose) che collabora con Green Arrow (Stephen Amell) e con la figlia Mia (Katherine McNamara).

Crisis on Infinite Earths fungerà da crossover per le serie Arrow, Supergirl, Batwoman, The Flash e Legends of Tomorrow. Il crossover è un adattamento della serie a fumetti DC di Marv Wolfman e George Pérez del 1985-1986.

Negli USA Crisis on Infinite Earths prenderà il via con Supergirl Domenica 8 dicembre, seguita da Batwoman Lunedì 9 dicembre e da Flash Martedì 10 dicembre. Dopo lo stop invernale, il crossover riprenderà Martedì 14 gennaio con Arrow e si concluderà lo stesso giorno con Legends of Tomorrow.