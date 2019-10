Crisis on Infinite Earths: il crossover renderà omaggio a Batman in versione Michael Keaton

Crisis on Infinite Earths, il crossover tra le serie DC di The CW, conterrà un omaggio a Batman nella versione interpretata da Michael Keaton.

Crisi sulle Terre Infinite conterrà anche un riferimento a Batman nella versione interpretata da Michael Keaton, come dimostra una foto condivisa dal set.

L'attore Michael Keaton ha recitato nella parte di Bruce Wayne, ovvero Batman, nel film diretto da Tim Burton e nel successivo sequel, e nel crossover Crisis on Infinite Earths ci sarà un tributo alla star dei film della DC.

Una copia della Gotham City Gazette realizzata per le puntate dell'evento televisivo in arrivo su The CW mostra infatti Bruce in prima pagina per annunciare il matrimonio del miliardario con Selina Kyle, titolo accompagnato da una foto di Michael Keaton.

Ecco l'immagine:

Nei cinque episodi appariranno anche varie versioni dell'eroico Superman: Brandon Routh in quella tratta da Kingdom Come, Tom Welling, la star di Smallville, che reciterà accanto a Erica Durance (Lois Lane), e Tyler Hoechlin, attuale interprete di Clark Kent nella serie Supergirl.

Il crossover andrà in onda da domenica 8 dicembre iniziando la storia con un episodio di Supergirl e proseguendo il 9 grazie in Batwoman e il 10 in The Flash. La storia si concluderà con gli episodi di Arrow e Legends of Tomorrow in onda il 14 gennaio.