Criminal Minds: Evolution 2, la serie è stata rinnovata per una nuova stagione

Per la gioia di tutti i fan di nuova e vecchia data, Criminal Minds: Evolution è stata rinnovata per una seconda stagione su Paramount+.

Criminal Minds 2 è confermata, lo show avrà una nuova stagione su Paramount+. Una delle serie crime più amate e longeve della tv americana aveva rischiato di fermarsi alla sua quindicesima stagione, conclusasi nel 2020, ma per fortuna è bastata una pausa di "soli" due anni per convincere ABC Signature e CBS Studios a rimettere mano a quella miniera inesauribile di storie inquietanti che è Criminal Minds.

Nel 2022 lo show è infatti tornato alla ribalta con una nuova veste e con il nuovo titolo di Criminal Minds: Evolution. Il debutto è avvenuto negli Stati Uniti il Giorno del Ringraziamento ed è velocemente diventata una delle top five negli originali Paramount+, con un picco di visualizzazioni anche per i precedenti capitoli della serie. Con il rinnovo per un'ulteriore stagione, la piattaforma fa sapere di avere ancora qualcosa da raccontare, come dichiarato da Tanya Giles, chief programming officer di Paramount: "Ci sono ancora molte soprese oscure in serbo per il BAU in questa stagione e non vediamo l'ora che i fan scoprano cosa abbiamo in programma."

Chi è rimasto del cast originale

Molti dei personaggi originali di Criminal Minds sono tornati per riprendere i propri ruoli in Evolution, come Joe Mantegna alias David Rossi, A.J. Cook nei panni di Jennifer Jareau, Kirsten Vangsness per la storica Penelope Garcia, Aisha Tyler come Tara Lewis, Adam Rodriguez con il personaggio Luke Alvez e Paget Brewster con quello di Emily Prentiss.

I grandi assenti della prima stagione di Criminal Minds: Evolution sono invece Daniel Henney e Matthew Gray Gubler, che hanno decretato la (momentanea) scomparsa di Matthew Simmons e dell'iconico Spencer Reid. Per fortuna, la showrunner Erica Messer assicura che i loro personaggi sono ancora vivi e vegeti, e potrebbero fare un ritorno in scena in qualsiasi momento: "Quello che stanno facendo Reid e Simmons è un po' un mistero, ma certamente non sono stati dimenticati. Le loro scrivanie sono ancora lì e hanno ancora le loro cose in vista. Senza dubbio ce li giocheremo."

Intanto, i primi episodi del revival di Criminal Minds arriveranno anche in Italia su Paramount+ dal 18 gennaio 2023.