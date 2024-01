Criminal Minds: Evolution, Josh Stewart non tornerà nel revival

Josh Stewart è uno dei volti storici del serial poliziesco Criminal Minds, prodotto dal 2005 al 2020, nel ruolo del detective William LaMontagne Jr. Nonostante il suo forte legame con lo show, l'attore ha confermato che non tornerà nel cast della serie revival di Paramount+, Criminal Minds: Evolution.

Interpellato sui social circa una sua partecipazione al revival, Josh Stewart ha smentito:"No, purtroppo, il mio periodo nel ruolo di Will LaMontagne Jr. è finito. Voi ragazzi siete stati assolutamente i migliori". Il personaggio di Stewart apparve per la prima volta nella seconda stagione dello show, che in passato ha generato anche gli spin-off Criminal Minds: Suspect Behavior e Criminal Minds: Beyond Borders.

La seconda stagione

Dopo la conclusione della produzione nel 2020, la serie è tornata con una nuova stagione nel 2023 e la prima stagione su Paramount+ è tornata a seguire il team di profiler, la BAU (Unità di Analisi Comportamentale), impegnato a scovare una rete di serial killer formatasi durante il picco della pandemia di COVID-19.

Criminal Minds: Evolution - Adam Rodriguez e Joe Montegna in una scena

In Criminal Minds: Evolution "un'élite di profiler dell'FBI analizza le menti criminali più contorte del Paese, anticipando le loro mosse successive prima che colpiscano di nuovo. L'agente più esperto dell'Unità di Analisi Comportamentale è David Rossi, membro fondatore del BAU che torna per aiutare il team a risolvere nuovi casi".

Nel cast Joe Mantegna, Paget Brewster, Aisha Tyler, A.J. Cook, Kirsten Vangness e Adam Rodriguez.