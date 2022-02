Criminal Minds: Beyond Borders, su Prime Video in streaming da oggi

Criminal Minds: Beyond Borders è lo spinoff della serie crime datato 2016 e disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 7 febbraio 2022!

Criminal Minds: Beyond Borders è lo spinoff della serie crime datato 2016 e disponibile in streaming con le sue due stagioni su Amazon Prime Video a partire da oggi 7 febbraio 2022 per tutti gli utenti iscritti al servizio!

Gary Sinise, dopo CSI: New York, è il protagonista di un altro spinoff: quello di Criminal Minds. Il network CBS ha rilasciato nel 2016 una nuova serie dedicata alla divisione dell'FBI che aiuta i cittadini americani quando si trovano in difficoltà all'estero. L'attore ha il ruolo di Jack Garrett: un membro del bureau da oltre venti anni che guida il team dell'FBI impegnato in questi particolari casi.

Sinise è apparso in un episodio dello show originale, il cui scopo è quello di presentare ufficialmente i nuovi protagonisti, ovvero Annie Funke, Alana De La Garza, Daniel Henney, Tyler James Williams, Kelly Frye, Ezra Dewey, Declan Whaley, Sherry Stringfield, Matt Cohen. I produttori esecutivi del progetto sono Mark Gordon, Erica Messer (autrice anche dell'episodio introduttivo) e Nick Pepper. Criminal Minds: Beyond Borders è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2022 su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.