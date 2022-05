Crimes of the Future, Kristen Stewart: "Durante le riprese nessuno capiva di cosa parlasse"

Kristen Stewart ha ammesso che durante le riprese di Crimes of the Future, il nuovo film di David Cronenberg, non aveva le idee molto chiare.

Kristen Stewart ha ammesso che non aveva alcuna idea della trama di Crimes of the Future prima di accettare un ruolo nel film diretto da David Cronenberg.

L'attrice, in occasione della première al Festival di Cannes 2022, ha parlato di come ha affrontato la produzione del progetto in cui ha la parte di un'investigatrice del Registro Nazionale degli Organi.

Durante la conferenza stampa di Crimes of the Future, Kristen Stewart ha sottolineato: "Ho detto a David Cronenberg che non avevo idea di cosa parlasse il film, ma ero curiosa e forse potevamo capirlo".

L'attrice ha proseguito sottolineando: "Noi attori abbiamo trascorso ogni singolo giorno dopo il lavoro pensando 'Cosa cazzo stiamo facendo?'. Ma poi ieri sera ho visto il film ed è stato chiaro per me".

Crimes of the Future, la recensione: per Cronenberg l'insurrezione nasce dal corpo

Kristen ha inoltre parlato dell'accoglienza riservata al film: "Tutti amano parlare di come i suoi film siano difficili da vedere ed è divertente parlare di chi se ne va da una proiezione a Cannes. Ma ogni singola esclamazione di stupore, strano rumore nei suoi film, mi fa rimanere a bocca aperta. Ti ci vuoi avvicinare. E non mi ha mai causato repulsione. Il modo in cui mi sento è come se stessi attraversando un desiderio realmente viscerale ed è l'unico motivo per cui siamo vivi. Cerchiamo il piacere".

I protagonisti del film Crimes of the Future , progetto sviluppato a lungo e diretto da David Cronenberg dopo aver ripreso in mano l'idea durante la pandemia, sono Viggo Mortensen Kristen Stewart , Scott Speedman, Welket Bungué e Don McKellar.

La sinossi anticipa:

Mentre la specie umana si adatta a un ambiente sintetico, il corpo affronta nuove trasformazioni e mutazioni. Con la sua partner Caprice (Lea Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), un famoso performer, mostra pubblicamente la metamorfosi dei suoi organi con delle esibizioni avant-garde. Timlin (Kristen Stewart), che indaga per conto del National Organ Registry, segue in modo ossessivo i loro movimenti, quando un misterioso gruppo viene rivelato... La loro missione è usare la fama di Saul per portare alla luce la prossima fase dell'evoluzione umana.