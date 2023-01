Crimes of the Future in 4K UHD, la recensione: super edizione per l'inquietante mondo di Cronenberg

La recensione di Crimes of the Future in 4K UHD: eccellente edizione a due dischi targata Plaion e Lucky Red per la collana Midnight Factory, con video straordinario, booklet e due card da collezione.

La parola banalità e David Cronenberg sono agli antipodi. Anche per il suo ultimo lavoro, a otto anni da Maps to the stars, il regista canadese esplora temi originali come la tecnologia connessa al corpo umano, tanto da definire il suo film una meditazione sull'evoluzione umana. E ritrova per l'occasione uno dei attori preferiti, ovvero Viggo Mortensen. Ecco perché Crimes of the Future meritava un'edizione non banale anche in homevideo, ed in effetti, come vedremo in questa recensione, quella sfornata da Plaion Pictures e Lucky Red e inserita nella collana Midnight Factory, è un'uscita davvero in grande stile: una limited edition a due dischi, con all'interno alcune sorprese.

Elegante slipcase a due dischi con un booklet e due card da collezione

La bellezza dell'edizione di Crimes of the Future comincia dal package, con una robusta slipcase cartonata a contenere la custodia amaray. All'interno due dischi, uno con il film in 4K Ultra HD e l'altro nel formato blu-ray. All'interno della confezione il consueto booklet illustrato della collana con alcuni approfondimenti, e in più due belle card da collezione. Piccole aggiunte che non fanno che arricchire ulteriormente un'edizione che già sul piano audio video, come vedremo, regala una qualità impeccabile.

Crimes of the Future, la recensione: per Cronenberg l'insurrezione nasce dal corpo

Video eccezionale: nitidezza e gran dettaglio nonostante il look molto cupo

Passando alla parte tecnica, va subito detto che il video 4K UHD di Crimes of the Future lascia a bocca aperta. Il girato digitale viene riprodotto con un quadro nitidissimo, cristallino e senza sbavature, questo nonostante il look estremamente cupo del film che si svolge quasi interamente in interni piuttosto scuri. Il dettaglio è granitico, a partire dai volti porosi e ben definiti fino alla minima ruga, per andare alle scenografie e ai costumi. Tutto risalta in maniera incisiva, senza il minimo rumore, e la visione è ulteriormente esalata da una sensazione di profondità sempre molto accentuata. Folgoranti anche le riprese più scure, dove un nero compatto e profondo lascia risaltare i particolari in penombra grazie a un contrasto perfettamente calibrato.

Crimes of the Future: Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen in una scena del film

Sul piano cromatico, la resa è ottima: considerato lo stile del film e l'illuminazione critica in molti momenti, non bisogna aspettarsi colori vivaci e abbaglianti, ma il video replica il look in maniera rigorosa e corretta, con tonalità e sfumature riprodotte sempre con equilibrio e armonia. Naturalmente il blu-ray, pur essendo di ottimo livello, sconta qualcosa sul piano della nitidezza nelle sequenze molto scure, dove anche il dettaglio fa un passetto indietro, ma è assolutamente fisiologico e per il suo formato il blu-ray resta di altissimo livello.

Audio coinvolgente che esalta l'inquietante colonna sonora

Crimes of the Future: un'immagine

Sul fronte audio troviamo le tracce italiana e originale in un ottimo DTS-HD Master Audio 5.1. I dialoghi la fanno da padrone e sono puliti e denotano un ottimo timbro, mentre la colonna sonora abbraccia lo spettatore da tutti i diffusori con grande calore, regalando anche una certa inquietudine in alcune sequenze. Nelle scene che prevedono effetti sonori, il reparto risponde con rigore, con una direzionalità precisa e buona energia, oltre che una buona attenzione ai minimi dettagli ambientali come il mare o il vento, mentre il sub per il poco che deve intervenire, lo fa sempre in maniera puntuale e senza sbavature.

Crimes Of The Future: Perché dentro c'è tutto il cinema di David Cronenberg

Gli extra: un making of e le interviste a Cronenberg e Mortensen

Crimes of the Future: Kristen Stewart durante una scena del film

Per quanto riguarda gli extra, oltre a ricordare il già citato booklet e le card da collezione, sul disco blu-ray troviamo due interviste e un making of. Nell'intervista a David Cronenberg (9'), il regista racconta il suo ritorno alla regia dopo tanti anni, la scelta di Atene come location, la genesi del progetto e di uno script creato vent'anni fa, i temi del film, il suo approccio alla fantascienza e la scelta del cast. Interessante e ricca di spunti anche l'intervista a Viggo Mortensen (14'), nel quale l'attore racconta il rapporto anche di amicizia fra lui e il regista, le difficoltà delle riprese al caldo di Atene, le tematiche del film e altro ancora. Il making of di 5', invece, alterna alcuni interventi di regista e cast a una serie di immagini sul set durante le riprese del film.