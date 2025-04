Crime 101, Chris Hemsworth ammette: "Ero molto intimidito a lavorare con Halle Berry"

Anche un dio del tuono può tremare un po' prima di entrare in scena. Chris Hemsworth, volto iconico del MCU, ha confessato con disarmante onestà di essersi sentito "intimidito" all'idea di recitare al fianco di Halle Berry in Crime 101, il nuovo crime thriller firmato Bart Layton.

Chris Hemsworth e Halle Berry in Crime 101

Durante il red carpet del CinemaCon di Las Vegas, l'attore ha dichiarato: "Ammiro il lavoro di Halle da moltissimi anni. Ero ovviamente intimorito all'idea di trovarmi seduto di fronte a lei in una scena e cercare di non restare semplicemente incantato da quello che faceva." Un'ammirazione che, però, si è presto trasformata in una connessione creativa profonda. Berry, secondo Hemsworth, è una di quelle presenze rare che riescono a tirar fuori il meglio dai colleghi, creando un ambiente dove è possibile "esplorare, sperimentare e lasciarsi andare." Il verdetto? "Ho adorato ogni singolo momento," ha confessato con entusiasmo l'attore.

Halle Berry sul set

E se c'era bisogno di ulteriore conferma, è arrivata anche da Berry stessa la risposta, che ha restituito il complimento con parole affettuose: "È uno dei miei nuovi esseri umani preferiti al mondo," ha detto l'attrice premio Oscar. E non solo per la sua bravura. "Non entrerò nei dettagli, ma in un momento del film lui si è schierato dalla mia parte. Non doveva farlo, eppure lo ha fatto. Da quell'istante ho capito che lo avrei seguito per sempre, che sarei stata sua fan per tutta la vita, perché ha difeso una donna."

Un'alleanza artistica e umana che sembra aver acceso la miccia perfetta per Crime 101, adattamento dell'omonima novella di Don Winslow. Il film segue l'investigatore Lou Lubesnick sulle tracce di un ladro seriale di gioielli, il cui modus operandi si basa su un rigido codice criminale. Nel cast, accanto alla coppia protagonista, anche Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro e Nick Nolte.