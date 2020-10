Chris Hemsworth promuove la sua app con dei video esilaranti...e un cameo di suo figlio (VIDEO)

Chris Hemsworth ha lanciato una serie di video per promuovere la sua app per il fitness, Centr, meditando nei luoghi più disparati e con una piccola incursione del figlio.

La star Chris Hemsworth ha lanciato una mini-serie di mini-meditazioni per promuovere la sua app per il fitness e la salute chiamata Centr, suggerendo affermazioni positive per migliorare un po' il 2020 a tutti i suoi fan e in uno di questi video uno dei suoi figli ha fatto una piccola incursione.

Nel video più sopra, che fa parte di una serie intitolata The Affirmations That Positively Absolutely Probably (Most Likely) WILL NOT Make Your 2020 Worse, Chris Hemsworth medita sott'acqua, dove non c'è alcuna distrazione, tranne l'incursione di uno dei suoi figli che l'attore cerca di mandare via, girando una scena molto divertente mentre la voce fuori campo dice: "Non ci sono distrazioni qui, niente che richiede la tua attenzione. Allontana semplicemente le tue preoccupazioni. Dai una spinta alle piccole distrazioni"

Mentre il protagonista di Thor continua a meditare sott'acqua, cerca di concentrarsi di nuovo, ma suo figlio si volta verso di lui spingendo l'attore a dire: "Dio, questo ragazzo. Ok, forse proviamo un'altra volta."

Oltre a questo esilarante video, la serie di meditazioni che ha girato Chris Hemsworth si riassume in cinque video totali, che sono stati girati in un campo di fiori, sulla sabbia, in un lago.

Dallo scorso 4 febbraio, l'app Centr di Chris Hemsworth è disponibile sia su Apple Store che su Google Play, e ruota attorno a un feed sviluppato in base a un piano settimanale, che si aggiorna con l'aggiunta di video workout o di meditazione e tante diverse ricette per una corretta alimentazione.

Chris Hemsworth si prepara a tornare a indossare i panni del Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder, che entrerà in lavorazione a gennaio.