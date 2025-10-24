Miami Vice: Austin Butler affiancherà Michael B. Jordan nel cast del film reboot?

Poche ore fa era emersa la notizia che Michael B. Jordan sta ultimando le trattative per recitare nel film reboot di Miami Vice. Le fonti di Variety sostengono ora che accanto alla star di Creed potrebbe esserci Austin Butler, il protagonista di Elvis e del secondo capitolo della saga cinematografica di Dune.

I ruoli delle star in Miami Vice

I due attori dovrebbero quindi interpretare i detective Ricardo "Rico" Tubbs e James "Sonny" Crockett, i personaggi interpretati nella serie Miami Vice da Don Johnson e Philip Michael Thomas.

Michael B. Jordan e Austin Butler non hanno ancora stretto l'accordo definitivo con Universal Pictures, ma le recenti notizie danno entrambi molto vicini alla firma del contratto.

The Bikeriders: Austin Butler in un'immagine

Butler, dopo il successo ottenuto con l'iconico ruolo dell'icona della musica Elvis Presley, ha recentemente recitato in Una scomoda circostanza - Caught Stealing, la nuova prova alla regia di Darren Aronofsky, di cui potete leggere la nostra recensione, che aveva nel cast anche Zoe Kravitz e Matt Smith.

Chi realizzerà il nuovo film ispirato alla serie

Alla regia del reboot di Miami Vice ci sarà Joseph Kosinski, reduce dal successo di F1 e di Top Gun: Maverick. La nuova versione della storia dovrebbe riportare gli spettatori nella città di Miami degli anni '80 e la trama dovrebbe essere ispirata al pilot dello show prodotto da Michael Mann che ha influenzato la cultura popolare e scritto un'importante pagina della storia della televisione.

Il nuovo film di Miami Vice sarà girato per gli schermi Imax e le riprese sul set dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2026, in attesa di un debutto nelle sale previsto per il 6 agosto 2027.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Eric Warren Singer e l'esperto Dan Gilroy, basandosi, ovviamente sui personaggi creati da Anthony Yerkovich per la serie cult.

Considerando i nomi dei possibili protagonisti online sono già emersi commenti molto positivi e ipotesi sull'approccio alle indagini dei due detective basandosi sulle esperienze precedenti delle due possibili star e sulla loro età. Per avere qualche idea chiara, tuttavia, bisognerà attendere la conferma del coinvolgimento dei due attori.