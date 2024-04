Hailee Steinfeld, da Gwen Stacy a vampira: nel cast del film con Michael B. Jordan

Come riportato dall'Hollywood Reporter, Hailee Steinfeld si è unita al cast del nuovo progetto di Ryan Coogler con Michael B. Jordan protagonista, recentemente acquistato dalla Warner dopo una battaglia sui diritti con i maggiori studios di Hollywood.

La Steinfeld, da poco tornata a prestare la propria voce a Gwen Stacy in Spider-Man: Across the Spider-Verse, raggiungerà i già confermati Wunmi Mosaku, già apprezzata in Loki, Delory Lindo e Jack O'Connell.

Sono disponibili pochissimi dettagli ufficiali sul progetto in questione e non ci sono ancora indicazioni sul ruolo della Steinfeld nel film. Secondo quanto riportato finora, Jordan è il protagonista e potrebbe addirittura "sdoppiarsi" interpretando due fratelli gemelli; Mosaku potrebbe interpretare la protagonista femminile del film e interesse amoroso di uno dei personaggi di Jordan. La data di uscita del film è attualmente fissata al 7 marzo 2025.

Dalle Pantere Nere ai vampiri

Secondo quanto trapelato finora, il nuovo film dovrebbe essere ambientato nei primi del '900 e dovrebbe coinvolgere sia i vampiri che altre creature prese dalle credenze soprannaturali del Sud degli Stati Uniti. Coogler sarà il produttore principale del film attraverso la sua casa di produzione Proximity Media, insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian.

Il compositore due volte premio Oscar Ludwig Goransson, che ha firmato la colonna sonora di tutti e quattro i precedenti film di Coogler, sarà produttore esecutivo del nuovo film insieme a Rebecca Cho e Will Greenfield.

Jack O'Connell sarà il "cattivo bianco e razzista" nel vampire movie di Ryan Coogler e Michael B. Jordan

Questo progetto segna il quinto film di Coogler, tutti con la partecipazione di Jordan e Göransson. Jordan ha recitato in Prossima fermata: Fruitvale Station del 2013, Creed del 2015 e Black Panther del 2018. È poi tornato per un piccolo ruolo in Black Panther: Wakanda Forever. Göransson ha composto le musiche di tutti e quattro i film, vincendo il suo primo Oscar per il suo lavoro su Black Panther. Recentemente ha vinto il suo secondo Oscar per la colonna sonora di Oppenheimer di Christopher Nolan.