Creed 3: il cattivo di Jonathan Majors sta arrivando per vendicarsi di Adonis nel promo

Adonis Creed sta per tornare sul ring per il combattimento di una vita in Creed III. Il franchise drammatico sportivo è stato lanciato per la prima volta nel 2015, fungendo da continuazione dell'iconica serie Rocky di Sylvester Stallone, anche se ora è incentrato su Adonis Creed, interpretato da Michael B. Jordan, figlio del rivale diventato amico di Rocky, Apollo. Il promo svelato durante il Super Bowl 2023 offre uno sguardo ravvicinato al nuovo cattivo di questo terzo capitolo, interpretato da un muscoloso Jonathan Majors.

Il video offre un ulteriore sguardo agli incontri di pugilato che ci attendono e che vedranno Adonis Credd a confronto con il problematico antagonista di Jonathan Majors, Damian "Dame" Anderson.

Creed IV, Michael B. Jordan: "Si farà, è una certezza"

Che cosa sappiamo di Creed III?

Creed 3: Tessa Thompson è Bianca e Michael B. Jordan è Adonis Creed

Creed III si aprirà qualche tempo dopo gli eventi del suo predecessore, con il pugile titolare di Michael B. Jordan che si è in gran parte allontanato dal ring e si è concentrato sull'allenamento e sulla gestione della sua palestra, seguendo le orme del suo mentore Rocky. La sua vita idilliaca sarà sconvolta dall'arrivo di Damian Anderson, un ex amico d'infanzia che torna da una lunga pena detentiva, essendosi apparentemente accollato la colpa di Adonis per qualcosa accaduto nel loro passato. Dopo averlo accolto con gioia, Adonis scopre che Dame non solo cerca l'occasione per sfondare come pugile, ma in realtà vuole togliergli tutto.

Creed III vedrà il ritorno di Tessa Thompson nei panni della moglie di Adonis, Bianca, Wood Harris nei panni dello zio di Adonis, Little Duke Evers, Florian Munteanu nei panni di Viktor Drago, Phylicia Rashad nei panni della madre di Adonis, Mary Anne, e Tony Bellew nei panni di "Pretty" Ricky Conlan. Il nuovo volto del film è Jonathan Majors nei panni di Dame, un'antagonista con una ricca storia legata ad Adonis.

L'uscita italiana di Creed III è fissata al 2 marzo 2023.